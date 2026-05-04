Чому Трамп не поспішає завершувати війну в Україні: ЗМІ назвали неочевидні причини

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп мало цікавиться Україною, бо вважає війну дуже далеким конфліктом. Водночас його політика й тиск на енергетику Росії сильно б’ють по Кремлю, хоча лідер США і не поспішає з мирними переговорами.

Про це в матеріалі для видання Die Welt пише Міхаель Рюле, який понад 30 років працював у Міжнародному секретаріаті НАТО.

Яка роль Європи та позиція США щодо України

За словами експерта, США під керівництвом Трампа фактично переклали основний тягар підтримки України на європейські країни, залишивши за собою роль головного миротворця. Водночас європейські держави залишаються осторонь безпосереднього переговорного процесу.

Реклама

Рюле зазначає, що запевнення Трампа про завершення війни за 24 години наразі видаються спробою приховати безпорадність.

«Трамп абсолютно не зацікаведений в Україні. Америка, за його словами, розташована „за тисячі миль від війни в Україні, відділена гігантським океаном“. Такі розмови не чинять жодного тиску на Росію, щоб вона погодилася на рішення для України», — наголосив експерт.

Удар по амбіціях Кремля

Зазначається, що попри пасивність у переговорах щодо України дії Трампа в інших регіонах завдали шкоди стратегічним інтересам РФ. До факторів впливу належать:

посилення тиску на Іран, Кубу та Венесуелу;

санкції проти російських нафтових компаній;

тиск на Індію з метою відмови від російської нафти, що призвело до падіння доходів Москви;

американське посередництво між Вірменією та Азербайджаном.

На думку Рюле, це руйнує фасад Росії як наддержави, хоча Путін і намагається отримати вигоду з новоствореної Трампом «Ради миру».

Реклама

Чи виграє війну Україна

Більшість експертів погоджується, що Росія не здатна виграти війну на виснаження. Територіальні здобутки агресора за останні два роки є мінімальними за умови величезних втрат. Міхаель Рюле вважає, що майбутнє рішення конфлікту дозволить Україні зберегтися як державі, яка функціонує, проте не виключає територіальних поступок.

Автор підсумовує, що успіх американських переговорників залежить від витривалості Європи: лише продовження підтримки України змусить Путіна усвідомити непомірну ціну агресії. Мир у регіоні можливий лише за умови спільної роботи США та Європи попри поточні розбіжності в Альянсі.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Кіт Келлог похвалив українські сили за дії на полі бою, заявивши, що Росія не виграє війну. Водночас він застеріг Володимира Зеленського, що Україні варто обережніше звертатися по додаткову підтримку США.

Раніше ми писали, що Польща веде переговори з Пентагоном про збільшення американської військової присутності на своїй території та на східному фланзі НАТО. Це може стати частиною ширшого перегляду розміщення військ США в Європі на тлі можливого скорочення американського контингенту в Німеччині.

Реклама

До слова, Україна продовжуватиме отримувати антибалістичні ракети від партнерів у межах реалізації програми PURL.

Новини партнерів