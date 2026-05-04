Наче раніше не били по Києву: у РНБО різко відповіли на "перемир’я" Путіна

«Фюрер» РФ Володимир Путін «дуже переживає за свій парад» на Красній площі в Москві, а тому не лише оголосив «перемир’я», а ще й лякає ударами по Києву.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, «фюрер» Кремля «включив інформаційну машину і від імені Міноборони РФ офіційно лякає ударами по Києву».

«Таке враження, що раніше вони не завдавали ударів по столиці України, по цивільному населенню. Щодня удари по цивільних містах, постійні атаки, ракети, дрони запускають по Києву, вбивають людей, дітей і вічно брешуть», — наголосив Коваленко.

Він також акцентував на тому, що лише Путін «може закінчити війну», але він ухиляється, «постійно й вічно бреше».

Російське Міноборони заявило, що диктатор Володимир Путін оголосив перемир’я на 8 і 9 травня на честь святкування Перемоги «радянського народу у Великій Вітчизняній війні».

Водночас Росія одразу висунула жорсткі погрози в разі, якщо Україна «зірве святкування». У Москві зухвало заявили, що завдадуть «удару у відповідь по центру Києва». Мовляв, «хоча раніше мали можливості», але досі «утримувалися» від таких атак «з гуманітарних міркувань».

