РФ буквально целый день убивает гражданских: более 20 человек погибли, около сотни раненых

Фото: удар по Днепру 5 мая

Сегодня 5 мая, в Украине за день от российских атак погибли более 20 гражданских в разных регионах.

ТСН. ua собрал все, что известно о новой массированной атаке врага.

Запорожье

В результате удара РФ по Запорожью погибли 12 человек. Еще 7 человек были ранены. Всего в результате удара — 37 пострадавших.

«Это был удар управляемыми авиационными бомбами. Просто по гражданской инфраструктуре города — россияне не ограничивают себя в уничтожении жизни», — отметил президент Зеленский.

По информации ОВА, враг атаковал КАБами несколько предприятий города.

Днепр

Вечером российские войска нанесли удар по Днепру. Известно, что четыре человека погибли, сообщил Зеленский.

«Уже 16 людям понадобилась медпомощь — увеличилось количество пострадавших из-за вражеской атаки на Днепр. 14 раненых госпитализировали. Четверо мужчин — в тяжелом состоянии», — добавил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Кроме того, по информации ГСЧС, в результате российских атак в Никопольском районе Днепропетровщины погиб человек, 13 ранены.

Краматорск

Сегодня днем россияне запустили три КАБа по центру Краматорска Донецкой области.

Президент Зеленский сообщил, что в результате удара КАБами по Краматорску погибли 5 человек.

В городе повреждено 16 многоэтажек, 4 админздания, 2 общественных заведения и 14 автомобилей.

© Владимир Зеленский

Полтавщина

В Полтавской области Россия убила двух спасателей, совершив повторный ракетный удар по объекту газодобычи. Как раз в тот момент они приехали тушить пожар.

Погибшие спасатели Дмитрий Скриль и Виктор Кузьменко

Также, по данным ГСЧС, погибли 2 работника объекта, еще 8 ранены. Между тем, Нафтогаз сообщал о гибели не 2, а 3 своих работников и 12 раненых.

Черниговщина

Число пострадавших в результате российского удара по центру Чернигова возросло до 17, сообщили в Черниговском городском совете.

Удар по Чернигову 5 мая

РФ не демонстрирует признаков подготовки к перемирию

Глава МИД Андрей Сибига отметил, что за считанные часы до вступления в силу предложения Владимира Зеленского по прекращению огня Россия не демонстрирует никаких признаков подготовки к завершению боевых действий. Напротив, Москва усиливает террор.

Напомним, вчера, 4 мая Минобороны России заявило об объявленном Владимиром Путиным «перемирии» на 8–9 мая.

Зеленский отметил, что официальных обращений не поступало, однако Украина, ставя человеческую жизнь выше дат, объявляет режим тишины уже с 00:00 6 мая.

В Госдуме РФ резко отреагировали на предложение Зеленского по поводу перемирия.

