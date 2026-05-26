Королева Ранія сяяла в розкішному образі на святкуванні Дня Незалежності

Її Величність королева Ранія опублікувала у своєму Instagram кадри, показавши, як сім'я зібралася на святкових заходах. Сама королева обрала для цього дня розкішну блакитну сукню з декором по всій передній частині вбрання та на широких рукавах, а також вирізом «човник», доповнивши лук сріблястими туфлями-човниками від Gianvito Rossi та маленьким клатчем.

Ранія зробила гарне укладання та виразний макіяж, одягла сережки-висячки та зробила світлий манікюр жовтого кольору. Також її образ доповнювало кілька браслетів на зап'ястях та каблучки.

Король Абдалла II одягнув синій костюм у поєднанні з білою сорочкою та темно-червоною краваткою.

«Роки незалежності. Нехай Йорданія завжди залишиться маяком гідності та гордості», - написала Ранія у підписі під знімками.

Захід також відвідали спадковий принц Хусейн та його дружина принцеса Раджва, а також молодші діти королівського подружжя — принцеса Сальма та принц Хашим.

Раніше цього ж дня королева опублікувала миле фото, на якому зазнімкована зі своїми маленькими онуками.

