Королева Ранія сяяла в розкішному образі на святкуванні Дня Незалежності
Королівська родина Йорданії 25 травня відсвяткувала День Незалежності країни.
Її Величність королева Ранія опублікувала у своєму Instagram кадри, показавши, як сім'я зібралася на святкових заходах. Сама королева обрала для цього дня розкішну блакитну сукню з декором по всій передній частині вбрання та на широких рукавах, а також вирізом «човник», доповнивши лук сріблястими туфлями-човниками від Gianvito Rossi та маленьким клатчем.
Ранія зробила гарне укладання та виразний макіяж, одягла сережки-висячки та зробила світлий манікюр жовтого кольору. Також її образ доповнювало кілька браслетів на зап'ястях та каблучки.
Король Абдалла II одягнув синій костюм у поєднанні з білою сорочкою та темно-червоною краваткою.
«Роки незалежності. Нехай Йорданія завжди залишиться маяком гідності та гордості», - написала Ранія у підписі під знімками.
Захід також відвідали спадковий принц Хусейн та його дружина принцеса Раджва, а також молодші діти королівського подружжя — принцеса Сальма та принц Хашим.
Раніше цього ж дня королева опублікувала миле фото, на якому зазнімкована зі своїми маленькими онуками.