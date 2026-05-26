ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
170
Час на прочитання
1 хв

Королева Ранія сяяла в розкішному образі на святкуванні Дня Незалежності

Королівська родина Йорданії 25 травня відсвяткувала День Незалежності країни.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Королева Ранія

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Її Величність королева Ранія опублікувала у своєму Instagram кадри, показавши, як сім'я зібралася на святкових заходах. Сама королева обрала для цього дня розкішну блакитну сукню з декором по всій передній частині вбрання та на широких рукавах, а також вирізом «човник», доповнивши лук сріблястими туфлями-човниками від Gianvito Rossi та маленьким клатчем.

Королева Ранія і король Абдалла II, принцеса Раджва і кронпринц Хусейн / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія і король Абдалла II, принцеса Раджва і кронпринц Хусейн / © Instagram королеви Ранії

Ранія зробила гарне укладання та виразний макіяж, одягла сережки-висячки та зробила світлий манікюр жовтого кольору. Також її образ доповнювало кілька браслетів на зап'ястях та каблучки.

Королева Ранія і король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія і король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

Король Абдалла II одягнув синій костюм у поєднанні з білою сорочкою та темно-червоною краваткою.

«Роки незалежності. Нехай Йорданія завжди залишиться маяком гідності та гордості», - написала Ранія у підписі під знімками.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Захід також відвідали спадковий принц Хусейн та його дружина принцеса Раджва, а також молодші діти королівського подружжя — принцеса Сальма та принц Хашим.

Королева Ранія, кронпринц Хусейн і принцесса Раджва / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія, кронпринц Хусейн і принцесса Раджва / © Instagram королеви Ранії

Принцеса Сальма / © Instagram королеви Ранії

Принцеса Сальма / © Instagram королеви Ранії

Принц Хусейн / © Instagram королеви Ранії

Принц Хусейн / © Instagram королеви Ранії

Раніше цього ж дня королева опублікувала миле фото, на якому зазнімкована зі своїми маленькими онуками.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
170
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie