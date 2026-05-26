У Києві на ВДНГ завершився другий «Фестиваль кар’єри» , що протягом чотирьох днів об’єднав роботодавців, освітні організації, державні інституції, кар’єрних експертів і людей, які шукають роботу, навчання або новий професійний напрям. Захід був орієнтований на широку аудиторію — від дітей із батьками, підлітків, абітурієнтів та молодих кандидатів до досвідчених спеціалістів і ветеранів, які повертаються до цивільного життя. Співорганізатором фестивалю виступила компанія Work.ua.

Другий «Фестиваль кар’єри» відвідало 99 156 людей, таким чином захід підтвердив статус найбільшої кар’єрної події країни. Аудиторія фестивалю стала дорослішою та більш збалансованою: 55% — жінки, а 45% — чоловіки (76% і 24% відповідно минулого року), а середній вік відвідувачів становив 32 роки, проти 28 років торік.

Переважна більшість гостей — спеціалісти, що вже працюють (65%), студенти (18%), школярі (7%), військовослужбовці та кандидати, що шукають роботу. Крім того, розширилася географія аудиторії: до гостей із Києва й області (92%) додалися мешканці Житомирської, Вінницької, Донецької, Дніпропетровської та Чернівецької областей.

Загалом на фестивалі майже 12 тисяч відвідувачів отримали пропозицію щодо роботи, і ще близько 9 тисяч пройшли співбесіди й чекають на пропозицію. Кожний п’ятий зазначив, що захід допоміг дізнатися щось нове, а дітям — подумати про своє майбутнє (20% відвідувачів). Гості також відзначили широкий вибір професій, вакансій, роботодавців. Більшість людей (90%) вказали, що стали щасливішими після відвідування ВДНГ.

До другого «Фестивалю кар’єри» долучилися 302 учасники — українські та міжнародні компанії, освітні організації, благодійні ініціативи й державні інституції. Серед них — «Київстар», «Нова пошта», МХП, Mastercard, «Ощадбанк», Група Нафтогаз, CCG Development, Національний університет «Києво-Могилянська академія», KSE ProfTech, університет «КРОК», Київський авіаційний інститут, КМDШ, Київська МАН, Міністерство у справах ветеранів, Державна служба зайнятості, Національний центр Europass і Euroguidance та інші.

Гості відвідували інтерактивні стенди компаній, брали участь у практичних активностях і конкурсах, «приміряли» на собі професії, проходили експрес-співбесіди й зрештою знаходили роботу, стажування або освітні можливості прямо на фестивалі.

Тема другого фестивалю — «Онлайн проти офлайну». У межах лекцій, панельних дискусій і зустрічей учасники говорили про баланс між дистанційною та офлайн-роботою, зміну форматів працевлаштування, навчання й професійної взаємодії. А ще на фестивалі пройшли воркшопи, майстеркласи, ігри та квести, загалом — 274 події. Їх відвідали понад 4000 людей, ще близько 3300 переглядів зібрали онлайн-трансляції. Крім того, 452 людини пройшли експрес-співбесіди у відповідній локації, понад 700 школярів і студентів побували на екскурсіях, а 2000 гостей взяли участь у квесті «Кар’єрний рейс» від організаторів і партнерів фестивалю.

Найпопулярнішими заходами фестивалю стали:

Панельна дискусія «Карʼєра в шоу-бізнесі. Говорять МУР»

Презентація «Досвід має значення: кар’єра без вікових бар’єрів» від Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства

Тренінг «Такмед» від 421-го окремого батальйону безпілотних систем «САПСАН»

Запис подкасту «Станція Театральна» з актором театру й кіно Валерієм Величком

Презентація «Навчання & тренування в PUMA»

Тренінг «Як знайти своє покликання у роботі та в житті» від школи англійської мови English Prime

Панельна дискусія «Професія актор: стереотипи VS реальність» від «Станція Театральна» та Teatr.Media

Панельна дискусія «Ламаючи стереотипи: як жінки змінюють традиційно „чоловічі“ професії» від Державної служби зайнятості

Презентація «ToDo Band — музика команди, яка працює разом»

Лекція «Команда мрії» від фонду «Життєлюб»

Однією з головних новинок другого «Фестивалю кар’єри» стало «Кар’єрне кафе», партнером якого виступив Швейцарсько-український проєкт DECIDE. За чотири дні локацію відвідало 1344 людини. Тут гості могли безкоштовно проконсультуватися з HR-фахівцями, кар’єрними радниками, менторами й психологами, пройти профорієнтаційний тест і отримати поради щодо подальшого професійного шляху.

На фестивалі приділили увагу й психосоціальній підтримці. Так, працювала локація мережі молодіжних просторів «12-21» — проєкту Фундації Олени Зеленської — де підлітки та молодь писали підтримуючі листи собі в майбутнє, спілкувалися з психологами та отримали гайд для дослідження своїх професійних інтересів без поспіху і тиску. Також була відкрита зона ментального перезавантаження, де десятки відвідувачів відпочивали між проходженням співбесід і спілкуванням. А разом із лабораторією «Діла», «Агентами крові» та музеєм математики «Кубоїд» 74 гості задонатили 33,3 літра крові для закриття цивільних і військових потреб.

Наступний «Фестиваль кар’єри» відбудеться на ВДНГ 20–23 травня 2027 року.

