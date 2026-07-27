6 корисних властивостей червоного буряка: чому лікарі радять його їсти всім, кому за 50

Яка користь буряка для здоров’я / © www.freepik.com/free-photo

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Після 50 років організм потребує особливої уваги до харчування. Саме в цей період зростає ризик серцево-судинних захворювань, підвищеного артеріального тиску, порушень травлення та вікових змін обміну речовин. Лікарі радять частіше включати до раціону прості й доступні продукти, які допомагають підтримувати здоров’я. Одним із них є звичайний червоний буряк. Цей овоч багатий на вітаміни, мінерали, антиоксиданти та природні нітрати, які позитивно впливають на роботу багатьох органів. За умови регулярного вживання буряк може стати цінною частиною здорового меню.

Допомагає підтримувати нормальний артеріальний тиск

Однією з головних переваг буряка є високий вміст природних нітратів. Потрапляючи до організму, вони перетворюються на оксид азоту, який сприяє розширенню кровоносних судин і покращує кровообіг.

Саме тому буряк часто рекомендують людям, які мають схильність до підвищеного тиску. Він не замінює призначене лікарем лікування, але може стати корисним доповненням до збалансованого раціону.

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Покращує роботу серця та судин

Після 50 років особливо важливо дбати про стан серцево-судинної системи. У буряку містяться калій, магній і фолієва кислота, які підтримують нормальну роботу серцевого м’яза.

Крім того, антиоксиданти допомагають захищати клітини від окисного стресу, який прискорює старіння судин.

Сприяє здоровому травленню

Буряк є чудовим джерелом харчових волокон. Клітковина допомагає нормалізувати роботу кишківника, підтримує здорову мікрофлору та сприяє регулярному випорожненню.

Саме тому цей овоч часто рекомендують людям, які стикаються з уповільненням травлення чи закрепами.

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Допомагає підтримувати здоров’я печінки

У складі буряка міститься бетаїн — природна речовина, яка бере участь в обміні жирів і підтримує нормальну роботу печінки.

Він допомагає організму ефективніше переробляти поживні речовини та сприяє здоровому функціонуванню цього важливого органу.

Підтримує роботу мозку

Поліпшення кровообігу позитивно впливає не лише на серце, а й на головний мозок. Достатнє постачання кисню допомагає підтримувати концентрацію уваги, пам’ять і розумову активність.

Саме тому деякі фахівці рекомендують включати буряк до меню людям старшого віку.

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Допомагає зміцнювати імунітет

У буряку містяться вітамін С, залізо, марганець та інші мікроелементи, необхідні для нормальної роботи імунної системи.

Регулярне вживання овоча у складі різноманітного раціону допомагає підтримувати природний захист організму та загальне самопочуття.

Як найкраще вживати буряк

Найбільше корисних речовин зберігається у відвареному або запеченому буряку. Його можна додавати до салатів, овочевих гарнірів, супів або готувати домашні закуски.

Також популярним є свіжовичавлений буряковий сік, однак його рекомендують вживати невеликими порціями та після відстоювання протягом 2 годин. Людям із хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту перед регулярним вживанням соку варто порадитися з лікарем.

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Кому слід бути обережним

Попри численні переваги, буряк підходить не всім. Його рекомендують обмежувати людям із сечокам’яною хворобою, особливо за наявності оксалатних каменів, а також тим, хто має тяжкі порушення роботи нирок.

Через природний вміст цукрів людям із цукровим діабетом бажано контролювати розмір порції та враховувати рекомендації лікаря.

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