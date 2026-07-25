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- Здоров’я
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Персик чи нектарин — який фрукт корисніший насправді та чи є між ними різниця
Найбільші відмінності між цими фруктами стосуються не калорійності, а вмісту біологічно активних речовин.
Персики й нектарини — фрукти схожі, але з наявними відмінностями. Зовні вони різняться шкіркою та вмістом поживних речовин та вітамінів.
Про це пише Real simple.
Дехто вважає, що нектарини солодше і соковитіше персиків, але смак і консистенція повністю залежать від самого фрукта, а також від його стиглості.
Харчова цінність фруктів
З погляду харчової цінності фрукти мають багато спільного. Приблизно 85−90% їхньої маси становить вода, тому вони добре освіжають у спеку та мають невисоку калорійність.
У середньому 100 грамів свіжих плодів містять лише 40−50 ккал, що робить їх придатними навіть для людей, які контролюють масу тіла. За даними FoodData Central Міністерства сільського господарства США (USDA), фрукти є джерелом клітковини, вітаміну С, калію та невеликої кількості вітамінів групи B. Клітковина допомагає довше зберігати відчуття ситості, підтримує нормальну роботу кишківника й позитивно впливає на склад кишкової мікробіоти.
Персики й нектарини містять каротиноїди. Обидва фрукти мають сечогінну властивість, виводять з організму токсини й вільні радикали.
До того ж у нектаринах вища концентрація вітаміну А, С, заліза, калію, магнію й бета-каротину.
Важливо: людям із підвищеним рівнем цукру у крові варто пам’ятати, що нектарин у рази солодший за персик.
Раніше ми писали про користь персиків для здоров’я. Більше про це читайте у новині.