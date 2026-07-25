Персики й нектарини — фрукти схожі, але з наявними відмінностями / © Ukr.Media

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Персики й нектарини — фрукти схожі, але з наявними відмінностями. Зовні вони різняться шкіркою та вмістом поживних речовин та вітамінів.

Про це пише Real simple.

Дехто вважає, що нектарини солодше і соковитіше персиків, але смак і консистенція повністю залежать від самого фрукта, а також від його стиглості.

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Харчова цінність фруктів

З погляду харчової цінності фрукти мають багато спільного. Приблизно 85−90% їхньої маси становить вода, тому вони добре освіжають у спеку та мають невисоку калорійність.

У середньому 100 грамів свіжих плодів містять лише 40−50 ккал, що робить їх придатними навіть для людей, які контролюють масу тіла. За даними FoodData Central Міністерства сільського господарства США (USDA), фрукти є джерелом клітковини, вітаміну С, калію та невеликої кількості вітамінів групи B. Клітковина допомагає довше зберігати відчуття ситості, підтримує нормальну роботу кишківника й позитивно впливає на склад кишкової мікробіоти.

Персики й нектарини містять каротиноїди. Обидва фрукти мають сечогінну властивість, виводять з організму токсини й вільні радикали.

До того ж у нектаринах вища концентрація вітаміну А, С, заліза, калію, магнію й бета-каротину.

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Важливо: людям із підвищеним рівнем цукру у крові варто пам’ятати, що нектарин у рази солодший за персик.

Раніше ми писали про користь персиків для здоров’я. Більше про це читайте у новині.

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