Тренер збірної Франції встановив унікальне досягнення на чемпіонатах світу

Дідьє Дешам / © Associated Press

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Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам встановив історичний рекорд за кількістю перемог у матчах плейоф чемпіонатів світу.

У ніч проти 5 липня "Ле Бле" здолали Парагвай (1:0) у матчі 1/8 фіналу ЧС-2026.

Для 57-річного фахівця ця перемога стала десятою в поєдинках плейоф ЧС. Він став першим тренером в історії, якому вдалося досягти такого показника.

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Свою першу перемогу в плейоф Мундіалів він здобув ще на ЧС-2014 у матчі проти Нігерії (2:0). Згодом під його керівництвом французи виграли чемпіонат світу-2018, а на турнірі 2022 року дійшли до фіналу.

Крім цього, Дешам є рекордсменом за загальною кількістю перемог на чемпіонатах світу — після успіху в матчі з Парагваєм їх стало 18.

Таким чином, на поточному Мундіалі він став абсолютним рекордсменом серед усіх тренерів за кількістю виграних матчів та перемог у плейоф чемпіонатів світу.

У чвертьфіналі ЧС-2026 збірна Франції позмагається з командою Марокко, яка в 1/8 фіналу розгромила Канаду (3:0).

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Матч Франція — Марокко відбудеться у четвер, 9 липня, о 23:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе встановив історичний рекорд чемпіонатів світу.

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