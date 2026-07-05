Тренер сборной Франции установил уникальное достижение на чемпионатах мира

Дидье Дешам / © Associated Press

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам установил исторический рекорд по количеству побед в матчах плей-офф чемпионатов мира.

В ночь на 5 июля "Ле Блэ" одолели Парагвай (1:0) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

Для 57-летнего специалиста эта победа стала десятой в поединках плей-офф ЧМ. Он стал первым тренером в истории, которому удалось добиться такого показателя.

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Свою первую победу в плей-офф Мундиалей он одержал еще на ЧМ-2014 в матче против Нигерии (2:0). Позже под его руководством французы выиграли чемпионат мира-2018, а на турнире 2022 года дошли до финала.

Кроме этого, Дешам является рекордсменом по общему количеству побед на чемпионатах мира — после успеха в матче с Парагваем их стало 18.

Таким образом, на текущем Мундиале он стал абсолютным рекордсменом среди всех тренеров по количеству выигранных матчей и побед в плей-офф чемпионатов мира.

В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Франции сразится с командой Марокко, которая в 1/8 финала разгромила Канаду (3:0).

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Матч Франция — Марокко состоится в четверг, 9 июля, в 23:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что лидер сборной Франции Килиан Мбаппе установил исторический рекорд чемпионатов мира.

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