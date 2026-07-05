Моурінью збирає суперкоманду: "Реал" оформив ще один гучний трансфер

Дензел Дюмфріс / © Associated Press

Реклама

Мадридський "Реал", який у червні оголосив про призначення Жозе Моурінью головним тренером, здійснив ще один гучний трансфер — "вершкові" посилилися правим захисником міланського "Інтера" Дензелом Дюмфрісом.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Королівського клубу".

Зазначається, що контракт 30-річного нідерландця з мадридським грандом розрахований до літа 2030 року.

Реклама

Сума транферу офіційно не розголошується, але раніше ЗМІ повідомляляли, що "Реал" активував клаусулу гравця, яка складає 20 мільйонів євро.

Дюмфрис виступав за "Інтер" від серпня 2021 року, провівши у складі міланського клубу 207 матчів, у яких забив 27 голів. Разом з "нерадзуррі" він здобув 8 трофеїв, включаючи два чемпіонські титули Серії А.

У сезоні-2025/26 Дюмфріс провів 28 матчів на клубному рівні, відзначившись 5 забитими м'ячами та 2 гольовими передачами.

Також Дензел провів усі 4 матчі за збірну Нідерландів на ЧС-2026, відзначившись двома результативними передачами.

Реклама

Дюмфріс став уже четвертим новачком "Реала" цього літа. Раніше мадридці підписали іспанського захисника "Челсі" Марка Кукурелью, португальського хавбека "Манчестер Сіті" Бернарду Сілву та французького захисника "Ліверпуля" Ібраїму Конате.

Новини партнерів