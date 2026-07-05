В яких областях України найродючіша земля / © www.freepik.com/free-photo

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Якість ґрунтів безпосередньо впливає на врожайність, економічну ефективність аграрного виробництва та продовольчу безпеку країни. Останні дослідження українських фахівців свідчать, що стан земель у різних регіонах істотно відрізняється. Одні області зберігають високий рівень природної родючості, тоді як інші поступово втрачають свої продуктивні властивості через виснаження, недостатнє внесення добрив та інтенсивне використання сільськогосподарських угідь.

Де в Україні найродючіші ґрунти

За результатами комплексного аналізу, проведеного фахівцями Інституту охорони ґрунтів, найвищі показники якості земель зафіксовані лише у двох областях України — Кіровоградській та Харківській.

Харківщина демонструє один із найкращих показників вмісту гумусу, який становить близько 4,3%. Саме гумус є головним джерелом родючості, оскільки забезпечує рослини поживними речовинами, покращує структуру ґрунту та сприяє накопиченню вологи.

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Разом із тим навіть у найбільш родючих регіонах простежується поступове зниження запасів фосфору й калію — важливих елементів живлення, без яких складно отримувати стабільно високі врожаї.

Які області мають найнижчу якість ґрунтів

Найскладніша ситуація спостерігається у Сумській, Волинській та Житомирській областях.

Для Волині та Житомирщини характерні поліські ґрунти, які від природи мають підвищену кислотність і порівняно невеликий запас гумусу. У середньому його вміст тут становить лише близько 2,4%, що суттєво поступається найродючішим чорноземам України.

Особливу увагу фахівці звертають на Сумську область. Ще кілька десятиліть тому її землі вважалися одними з найпродуктивніших, однак інтенсивне використання без достатнього відновлення поживних речовин призвело до поступового виснаження. Саме цей регіон показав найбільше погіршення якості ґрунтового покриву порівняно з попередніми дослідженнями.

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Більшість регіонів перебувають на середньому рівні

Переважна частина території України має ґрунти середньої якості. Водночас навіть серед них існують значні відмінності.

У Вінницькій, Чернігівській та Закарпатській областях поширені переважно кислі ґрунти, які потребують проведення вапнування та інших агрохімічних заходів.

Натомість у Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях переважають лужні ґрунти. Для них необхідно застосовувати інші технології удобрення та підтримання оптимального балансу поживних речовин.

Запаси поживних елементів поступово скорочуються

Однією з найсерйозніших проблем українських земель є поступове виснаження запасів макроелементів.

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Дослідження показують значну різницю у забезпеченості ґрунтів фосфором між областями. Якщо в окремих регіонах його вміст є порівняно низьким, то в інших показники майже втричі вищі. Проте загальна тенденція залишається негативною — концентрація фосфору та калію в орних землях поступово зменшується.

Причинами цього є тривале використання земель без повноцінного повернення поживних речовин, скорочення внесення органічних добрив і недостатня компенсація винесених урожаєм елементів живлення.

Дефіцит гумусу стає дедалі відчутнішим

Особливе занепокоєння викликає зменшення запасів гумусу.

Найбільші його втрати зафіксовано в Одеській, Черкаській та Запорізькій областях. Щороку ґрунти цих регіонів втрачають сотні кілограмів органічної речовини на кожному гектарі.

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Основними причинами такого процесу є:

недостатнє внесення органічних добрив;

зменшення використання гною та компостів;

дефіцит рослинних решток, які повертаються в ґрунт;

інтенсивний обробіток земель;

недотримання повноцінної сівозміни.

Як наслідок, погіршується структура ґрунту, знижується його здатність утримувати воду, активізуються ерозійні процеси та падає природна родючість.

Чому органічні добрива залишаються критично важливими

На думку фахівців, відновлення запасів гумусу має стати одним із головних напрямків розвитку сучасного землеробства.

Органічні добрива не лише поповнюють ґрунт поживними речовинами, а й покращують його фізичні та біологічні властивості. Для цього можуть використовуватися гній, компост, сидеральні культури, подрібнені рослинні рештки та торф.

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Регулярне внесення органіки сприяє:

накопиченню гумусу;

покращенню структури ґрунту;

підвищенню вологоємності;

розвитку корисної ґрунтової мікрофлори;

зростанню врожайності культур;

зменшенню ризику деградації земель.

Що необхідно для збереження родючості українських земель

Фахівці наголошують, що стабільно високі врожаї неможливі без системного підходу до управління ґрунтовими ресурсами. Насамперед необхідно збільшувати внесення органічних добрив, контролювати кислотність, регулярно проводити агрохімічне обстеження полів, дотримуватися науково обґрунтованих сівозмін та компенсувати винесення поживних речовин збалансованим удобренням.

Збереження родючості українських ґрунтів є стратегічним завданням для аграрного сектору. Від цього залежить не лише врожайність окремих господарств, а й конкурентоспроможність українського сільського господарства, експортний потенціал країни та продовольча безпека в довгостроковій перспективі.

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