Кіліан Мбаппе / © Associated Press

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Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе встановив історичний рекорд чемпіонатів світу з футболу.

27-річний нападник реалізував пенальті на 70-й хвилині матчу 1/8 фіналу ЧС-2026 проти Парагваю (1:0) та вивів "Ле Бле" до чвертьфіналу.

Цей гол став для Мбаппе третім у плейоф нинішнього Мундіалю. Раніше він оформив дубль у поєдинку 1/16 фіналу проти Швеції.

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Завдяки цьому француз став першим футболістом в історії, який забивав щонайменше три м'ячі у матчах плейоф на трьох різних чемпіонатах світу.

На ЧС-2018 Мбаппе відзначився тричі — двічі у грі з Аргентиною в 1/8 фіналу та один раз у фіналі проти Хорватії. На Мундіалі-2022 він забив п'ять м'ячів у плейоф: дубль Польщі в 1/8 фіналу та хет-трик у фінальному матчі з Аргентиною.

Загалом в активі Кіліана вже сім голів на ЧС-2026, він наздогнав форварда збірної Аргентини Ліонеля Мессі на вершині бомбардирських перегонів турніру.

Крім того, Кіліан впритул наблизився до Ліонеля у списку найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу. Тепер Мбаппе має 19 голів на Мундіалях, у Мессі — 20 м'ячів.

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У чвертьфіналі ЧС-2026 збірна Франції позмагається з командою Марокко, яка в 1/8 фіналу розгромила Канаду (3:0).

Матч Франція — Марокко відбудеться у четвер, 9 липня, о 23:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Аргентина з голом Мессі насилу дотиснула Кабо-Верде та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026.

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Також ми розповідали, що визначилися всі пари 1/8 фіналу ЧС-2026.

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