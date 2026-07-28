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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1545
Час на прочитання
2 хв

Росія масовано запустила реактивні дрони по Україні, удари з 5 напрямків: де і куди досі летить (мапа)

Російські війська атакують Україну безпілотниками 28 липня.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

У ніч на 28 липня російські війська здійснили масовану атаку, застосувавши 131 ударний безпілотник, серед яких Shahed (зокрема реактивні), «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори «Пародія». Збито 107 ворожих цілей, втім атака досі триває.

Про це інформують Повітряні сили ЗС України.

Запуски здійснювалися з території Брянської, Курської та Орловської областей РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, сили безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередньою інформацією, станом на 08:00 сили ППО знищили або придушили 107 ворожих безпілотників різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Водночас зафіксовано влучання 16 ударних дронів на дев'яти локаціях. Уламки збитих БпЛА впали ще у шести місцях.

Повітряна атака триває — у небі залишаються ворожі безпілотники. Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Що досі у небі і куди летить

Як інформують ПСУ:

  • реактивний БпЛА у напрямку Барвінкового на Харківщині з південного заходу;

  • реактивний БпЛА у напрямку Недригайлова на Сумщині з південного сходу;

  • реактивний БпЛА рухається у напрямку Сум з південного заходу;

  • БпЛА на Запоріжжя з півдня.

Нагадаємо, вранці 27 липня, близько 09:24, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з Курської області. Повітряні сили також попередили про загрозу ударів КАБами по північному сходу Харківщини, рух ударних БпЛА на Суми та реактивного дрона в напрямку Павлограда на Дніпропетровщині. Українців закликали негайно пройти до укриттів і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Це була вже друга повітряна тривога за той ранок.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1545
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