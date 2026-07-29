Как убрать запах из холодильника / © pexels.com

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Неприятный запах в холодильнике может появиться даже у регулярно поддерживающих чистоту. Достаточно оставить открытую банку с готовым блюдом, забыть об овощах, которые начали портиться, или хранить продукты без герметичной упаковки.

К счастью, проблему можно решить без дорогостоящих специальных средств. В материале ТСН.ua рассказываем, что следует положить в холодильник, чтобы быстро устранить неприятный аромат.

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Пищевая сода — один из самых эффективных поглотителей запахов

Обычная пищевая сода отлично впитывает посторонние запахи и избыток влаги. Поэтому ее часто рекомендуют использовать для холодильников.

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Как применять

Насыпьте 3-5 столовых ложек соды в небольшую миску или стакан и поставьте на одну из полок. Для лучшего эффекта меняйте порошок примерно раз в месяц.

Сода не маскирует запахи, а постепенно нейтрализует их, поэтому она считается одним из самых действенных домашних средств.

Активированный уголь быстро поглощает посторонние ароматы

Активированный уголь имеет ячеистую структуру, благодаря которой хорошо впитывает разнообразные запахи.

Как использовать

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Размельчите несколько таблеток или насыпьте гранулированный активированный уголь в небольшую емкость и оставьте в холодильнике на несколько дней.

Особенно хорошо этот способ работает после хранения рыбы, копченостей или продуктов с резким ароматом.

Молотый кофе освежает воздух

Кофе известен своим насыщенным ароматом, но он также способен частично поглощать неприятные запахи. Для этого достаточно насыпать несколько ложек свежемолотого или уже использованного и высушенного кофе в открытую чашку.

В то же время следует помнить, что кофе может оставлять легкий аромат, поэтому этот вариант нравится не всем.

Лимон поможет освежить холодильник

Цитрусовые дарят ощущение свежести и приятный аромат.

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Что нужно сделать

Разрежьте лимон пополам или на дольки и поставьте на полку холодильника. Для большего эффекта можно посыпать срез небольшим количеством соды.

Заменять лимон рекомендуется каждые несколько дней, чтобы он сам не стал портиться.

Рис хорошо впитывает лишнюю влагу

Сухой рис помогает снизить влажность внутри холодильника, а вместе с ней — и неприятные запахи.

Насыпьте небольшое количество крупы в открытую баночку или блюдце и оставьте внутри. Через три-четыре недели рис лучше заменить.

Чайные пакетики также могут пригодиться

Сухие пакетики черного или зеленого чая хорошо впитывают посторонние ароматы.

Достаточно положить несколько новых пакетиков на разные полки холодильника. Это простой и бюджетный способ поддерживать свежесть между генеральными уборками.

Древесный уголь работает не хуже специальных поглотителей

Если дома остались натуральные древесные угли без примесей, его тоже можно использовать.

Уложите несколько небольших кусочков в открытый контейнер и оставьте в холодильнике. Она хорошо поглощает неприятные запахи и может служить несколько недель.

Почему запах возвращается снова

Даже самый лучший природный поглотитель не поможет, если не устранить источник проблемы.

Чаще неприятный запах возникает из-за:

просроченные продукты;

открытые емкости с готовыми блюдами;

испорченные овощи и фрукты;

остатки жидкости на полках;

загрязненное отверстие для стекания конденсата.

Перед использованием любого средства следует вымыть холодильник теплой водой с добавлением соды или мягкого моющего средства, высушить его и только после этого поставить натуральный поглотитель запахов.

Как предотвратить появление неприятного запаха

Чтобы холодильник дольше оставался свежим, соблюдайте несколько простых правил:

регулярно проверяйте срок годности продуктов;

храните готовые блюда в контейнерах с крышками;

вытирайте случайно разлитые жидкости сразу после появления;

раз в месяц проводите легкую влажную уборку;

используйте натуральный поглотитель запахов постоянно.

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