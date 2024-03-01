Що буде на фронті навесні: експерт зробив важливий прогноз

За його словами, вся весна буде в активній обороні.

Цьогорічна весна з військової точки зору може бути важкою. На це впливають постачання снарядів та мобілізація в нашій державі.

Про це в ефірі “1+1” розповів військовий експерт Павло Нарожний.

"Я думаю, що весна буде доволі важка, будемо реалістами. Чому так? Тому що 500 тисяч снарядів, про які каже Петро Павел (президент Чехії, – ред.), абсолютно реально отримати, тому ще Європа може знайти 1,5 мільярда для фінансування. Але є момент: нам треба провести мобілізацію. Закон про мобілізацію зараз в Раді, президент, більш ніж впевнений, що підпише його приблизно в квітні. І ці бійці, які будуть мобілізовані, вони будуть вчитися, вчитися вони будуть 3 місяці. Тобто ми нових людей на фронті не побачимо десь до серпня, а то навіть до вересня”, - наголосив Павло Нарожний.

Він також додав, що вся весна буде в активній обороні. Тобто будуть будуватися укріплення, в цих укріпленнях наші бійці будуть тримати оборону.

Нагадаємо, що українські військові терміново потребують артилерійських боєприпасів. Знайти необхідну кількість можна в Південній Кореї.

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