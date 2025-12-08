Макрон і Мерц залишили резиденцію прем'єра Великої Британії, але переговори тривають — Sky News

Лондон / © Pixabay

Лідери Володимир Зеленський, Кір Стармер, Емманюель Макрон та Фрідріх Мерц з’явилися перед журналістами на Даунінг-стріт після короткої зустрічі в резиденції прем’єр-міністра Великої Британії.

Про це пише Sky News.

Політики позували для групової фотографії біля будинку №10, однак усі четверо ухилилися від відповідей на будь-які запитання преси.

Наприкінці на червоній доріжці вони коротко поспілкувалися між собою та потиснули руки. Після цього Зеленський і Стармер повернулися до резиденції для продовження переговорів у форматі тет-а-тет, тоді як Макрон та Мерц залишили Даунінг-стріт пішки.

Про що говорять лідери

За даними Sky News, у центрі уваги зустрічі — дипломатичні зусилля навколо запропонованого США мирного плану, а також можливі розбіжності між європейськими партнерами.

Одним із ключових питань, кажуть представники делегацій, залишаються гарантії безпеки, які можуть стати одним із головних пунктів сьогоднішніх переговорів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори щодо американської мирної ініціативи залишаються розділеними через питання територій, а президент США Дональд Трамп висловив розчарування у підході Києва до пропозиції.