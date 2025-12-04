Україна на шляху до демографічого колапсу – Reuters

Демографічна криза в Україні

Україна зіткнулася з гострою демографічною кризою, яка може призвести до колапсу. Наслідки війни — сотні тисяч убитих та поранених, мільйони біженців та різке падіння народжуваності — створюють критичну проблему: хто залишиться відновлювати зруйновану країну?

Про це пише видання Reuters.

За оцінками, населення України, яке до вторгнення становило 42 млн, вже скоротилося до менш ніж 36 млн.

Демографічна криза відчувається навіть у віддалених від фронту регіонах.

Так, наприклад, пологовому відділенні лікарні міста Гоща (Рівненська область) зареєстровано лише 139 пологів з початку року, що значно менше, ніж 400 пологів, які були нормою десятиліття тому.

Як розповів голова міської ради Гощі Микола Панчук, у сусідньому селі Садове довелося закрити школу, оскільки там залишилося лише дев'ять учнів.

За оцінками CIA World Factbook за 2024 рік, в Україні зафіксовано найвищі показники смертності та найнижчі показники народжуваності у світі: на кожне народження припадає близько трьох смертей.

Лікар-гінеколог Євген Геккель зазначає, що загибель молодих людей, які "по суті, мали поповнити генофонд України", є однією з найболючіших проблем.

Ситуація з чисельністю населення набуває загрозливих масштабів.

За даними Інституту демографії НАНУ, населення України вже скоротилося до менш ніж 36 мільйонів осіб (включно з окупованими територіями).

За оцінками, до 2051 року ця цифра може скоротитися до 25 мільйонів.

Середня тривалість життя чоловіків скоротилася з 65,2 років до війни до 57,3 років 2024 року. У жінок показник знизився із 74,4 до 70,9 років.

За словами експертів, для відновлення зруйнованої економіки та забезпечення обороноздатності у повоєнному майбутньому Україні знадобляться мільйони людей.

Уряд Києва представив демографічну стратегію до 2040 року. Документ попереджає, що протягом наступного десятиліття країна зіткнеться з дефіцитом 4,5 мільйона працівників у будівництві, технологіях та адміністративних послугах.

Стратегія спрямована на запобігання подальшій еміграції, повернення українців з-за кордону (через покращення житла, інфраструктури та освіти), а також залучення іммігрантів.

Влада підрахувала, що ці заходи можуть призвести до збільшення чисельності населення до 34 мільйонів до 2040 року, але попереджають, що вона може скоротитися до 29 мільйонів, якщо нинішня динаміка збережеться.

Нагадаємо, раніше демографиня оцінила загальні демографічні втрати України після війни.