Позбавлення російської мови захисту: омбудсманка пояснила, чи вплине це на приватне спілкування

Російська мова більше не під захистом Європейської хартії мов в Україні. Водночас це не вплине на приватне спілкування людей.

Про це в ефірі «Ми Україна» розповіла уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

Вона наголошує, що йдеться про державу-агресора — Росію. І її державною мовою є російська, яку більше не підтримуватимуть.

«Хоча це жодним чином не впливає на приватне спілкування російськомовних громадян України. Але вони мають усвідомлювати, що в публічній сфері треба послуговуватися державною мовою, як це передбачено законом про забезпечення функціонування української мови як держави», — зазначила вона.

Це повертає історичну справедливість, логіку документа й виконання ухвали Конституційного суду.

Раніше мовна омбудсманка закликала Раду позбавити російську мову особливого захисту, ухваливши відповідний закон. Так, законопроєктом №14120 пропонується оновити перелік мов, до яких застосовується режим підтримки та особливого захисту, передбачений Європейською хартією регіональних або міноритарних мов. Простими словами — російську пропонується вилучити з переліку. Це позбавить кремлівську пропаганду інструменту для маніпуляцій.

Івановська нагадала, що некоректний офіційний переклад Хартії призвів до підміни об'єкта та мети цього міжнародного договору, спричинив безпідставні звинувачення щодо неналежного виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань, створив умови для політичного маніпулювання, спрямованого на підрив статусу української мови як державної.

«Конституційний Суд України ще 2021 року зобов’язав органи влади виправити цю помилку. Час діяти — задля справедливості, задля поваги до тих мов національних спільнот і корінних народів, які справді потребують підтримки. Це питання не лише правове, а й безпекове», — наголосила вона.