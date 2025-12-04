Помер найвідоміший алігатор-альбінос: скільки років йому було (фото)

Алігатор Клод. Фото: Каліфорнійська академія наук

Реклама

У Каліфорнійській академії наук повідомили про смерть одного з найвідоміших мешканців Сан-Франциско — альбіноса-алігатора Клода. Тварина, яка протягом років стала для міста своєрідним символом, померла у віці 30 років. У заяві Академії зазначають, що новина стала важкою для всієї команди та багатьох відвідувачів, які стежили за Клодом упродовж десятиліть.

Про це повідомило видання Iflscience.

За інформацією установи, останні тижні алігатор перебував під посиленим ветеринарним наглядом. У нього знизився апетит, після чого Клода перевели за межі експозиції для лікування через підозру на інфекцію. Точна причина його смерті поки що не названа — розтин має надати більше деталей незабаром.

Реклама

Клод народився 15 вересня 1995 року на фермі в Луїзіані та одразу привернув увагу через рідкісний альбінізм. Через генетичну особливість його шкіра мала яскраво-білий колір, а очі — червоний відтінок, що впливало на зір. У природі такі ознаки роблять тварину вразливою, однак Клод опинився під постійним доглядом фахівців, що фактично врятувало його життя.

Алігатор Клод. Фото: Каліфорнійська академія наук

Перші 13 років алігатор провів на фермі Святого Августина у Флориді, після чого у 2008 році переїхав до акваріума Штайнхарта Каліфорнійської академії наук. Саме тут він став одним із найпопулярніших мешканців. Відвідувачі надсилали йому листи, власні малюнки, вірші та м’які іграшки, а багато хто приходив у музей саме заради зустрічі з Клодом.

Цьогоріч алігатору виповнилося 30, і його день народження у Сан-Франциско відзначали цілий місяць. У місті організували святкові активності, включно з появою Клода у віртуальному форматі на музичному фестивалі та квестом із пошуку плюшевих фігурок. В акваріумі ж для нього підготували окрему вечірку із спеціальним «тортом», зробленим із риби та льоду.

Алігатор Клод. Фото: Каліфорнійська академія наук

Нагадаємо, дослідження шлюбних криків і ДНК у пустелі Наміб призвело до відкриття, що три відомі види гавкаючих геконів насправді є дев’ятьма.