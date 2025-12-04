Реклама

«В середині фракції у нас обговорюються два кандидати, це - голова комітету правової політики Денис Маслов та екс-заступник голови Мінюсту Ірина Мудра – зауважив Качура в інтерв’ю журналістам. - Ірина Мудра була заступником в Мінюсті та має необхідний досвід та кваліфікацію, розуміє як система працює з середини. У мене особисто з нею позитивний досвід співпраці, оскільки я є співголовою міжфракційного об’єднання «Трибунал для російських агресорів», і ми разом займалися адвокацією створення трибуналу для вищого керівництва РФ за злочини проти Україні; крім того, вона має широке коло контактів та авторитет серед міжнародників, її підтримують ключові наші партнери, я особисто чув як позитивно відгукувався про неї президент міжнародної асоціації юристів, доктор Марк Еліс.

Тому, на мій погляд, оскільки Денис Маслов є успішним головою комітету та має багато завдань в парламенті кандидатура Мудрої є найбільш імовірною – сподіваюсь, буде зроблено ставку на професіоналізм».

Мудра наразі займає посаду заступниці Керівника Офісу Президента України та відповідає за ключові напрями: створення Спеціального Трибуналу для злочину агресії, механізм компенсацій за рахунок арештованих російських активів, а також співпрацю з G7 і Радою Європи у сфері юстиції.