Реклама

«В середине фракции у нас обсуждаются два кандидата, это – председатель комитета правовой политики Денис Маслов и экс-замглавы Минюста Ирина Мудра – отметил Качура в интервью журналистам. – Ирина Мудра была заместителем в Минюсте и имеет необходимый опыт и квалификацию, понимает как система работает изнутри. У меня лично с ней положительный опыт сотрудничества, поскольку я являюсь сопредседателем межфракционного объединения «Трибунал для российских агрессоров», и мы вместе занимались адвокацией создания трибунала для высшего руководства РФ за преступления против Украины; кроме того, она имеет широкий круг контактов и авторитет среди международников, ее поддерживают ключевые наши партнеры, я лично слышал, как положительно отзывался о ней президент международной ассоциации юристов, доктор Марк Элис.

Поэтому, на мой взгляд, поскольку Денис Маслов является успешным главой комитета и имеет много задач в парламенте кандидатура Мудрой наиболее вероятна – надеюсь, будет сделана ставка на профессионализм».

Мудрая сейчас занимает должность заместителя Руководителя Офиса Президента Украины и отвечает за ключевые направления: создание Специального Трибунала для преступления агрессии, механизм компенсаций за счет арестованных российских активов, а также сотрудничество с G7 и Советом Европы в сфере юстиции.