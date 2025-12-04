ТСН у соціальних мережах

Гламур
337
1 хв

Кейт Вінслет вперше за тривалий час показалась на публіці з 21-річним сином-красенем

Джо Алфі підтримав зіркову маму на особливій події.

Валерія Сулима
Кейт Вінслет

Кейт Вінслет / © Associated Press

Зірка фільму «Титанік», відома голлівудська акторка Кейт Вінслет здійснила рідкісну появу на публіці з 21-річним сином-красенем.

Знаменитість представила фільм «Прощавай, червню», де вона не лише зіграла головну роль, а й виступила режисеркою. Прем’єрний показ відбувся в Лондоні. На «червоному хіднику» Кейт Вінслет підтримав її 21-річний син Джо Алфі, який, до речі, був сценаристом картини.

Акторка сяяла перед об’єктивами фотокамер у чорній обтислій сукні, демонструючи свою неабияк схудлу фігуру. Тим часом син акторки обрав офіційний костюм з білою сорочкою, верхні ґудзики якої він не застібав.

Кейт Вінслет із сином Джо Алфі / © Associated Press

Кейт Вінслет із сином Джо Алфі / © Associated Press

Зазначимо, що Кейт Вінслет є мамою трьох дітей. Акторка народила первістку в жовтні 2000 року, коли перебувала в шлюбі з помічником режисера Джимом Тріплтоном. Тоді на світ з’явилася донька артистки Мія. Сина Джо Алфі зірка Голлівуду народила від другого чоловіка, режисера Сема Мендеса. Наразі Кейт Вінслет перебуває в шлюбі з Недом Рокнроллом. У подружжя є спільний син Беар.

337
