Кейт Вінслет вперше за тривалий час показалась на публіці з 21-річним сином-красенем

Кейт Вінслет / © Associated Press

Реклама

Зірка фільму «Титанік», відома голлівудська акторка Кейт Вінслет здійснила рідкісну появу на публіці з 21-річним сином-красенем.

Знаменитість представила фільм «Прощавай, червню», де вона не лише зіграла головну роль, а й виступила режисеркою. Прем’єрний показ відбувся в Лондоні. На «червоному хіднику» Кейт Вінслет підтримав її 21-річний син Джо Алфі, який, до речі, був сценаристом картини.

Акторка сяяла перед об’єктивами фотокамер у чорній обтислій сукні, демонструючи свою неабияк схудлу фігуру. Тим часом син акторки обрав офіційний костюм з білою сорочкою, верхні ґудзики якої він не застібав.

Реклама

Кейт Вінслет із сином Джо Алфі / © Associated Press

Зазначимо, що Кейт Вінслет є мамою трьох дітей. Акторка народила первістку в жовтні 2000 року, коли перебувала в шлюбі з помічником режисера Джимом Тріплтоном. Тоді на світ з’явилася донька артистки Мія. Сина Джо Алфі зірка Голлівуду народила від другого чоловіка, режисера Сема Мендеса. Наразі Кейт Вінслет перебуває в шлюбі з Недом Рокнроллом. У подружжя є спільний син Беар.

Нагадаємо, нещодавно українська балерина Катерина Кухар вперше за тривалий час показала свого 16-річного сина. Танцівниця просто приголомшила дорослим виглядом Тимура.