Украина
167
Лишение русского языка защиты: омбудсманка объяснила, повлияет ли это на личное общение

После принятия документа, Украина больше не будет поддерживать язык страны-агрессора РФ — русский.

Автор публикации
Катерина Сердюк
Язык, общение

© www.freepik.com/free-photo

Русский язык больше не под защитой Европейской хартии языков в Украине. В то же время, это не повлияет на частное общение людей.

Об этом в эфире «Мы Украина» рассказала уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

Она отмечает, что речь идет о государстве-агрессоре — России. И его государственным языком является русский, который больше не будут поддерживать.

«Хотя это никак не влияет на частное общение русскоязычных граждан Украины. Но они должны осознавать, что в публичной сфере нужно использовать государственный язык, как это предусмотрено законом об обеспечении функционирования украинского языка как государства», — отметила она.

Это возвращает историческую справедливость, логику документа и исполнение определения Конституционного суда.

Ранее языковая омбудсманка призвала Раду лишить русский язык особой защиты, приняв соответствующий закон. Законопроектом №14120 предлагается обновить перечень языков, к которым применяется режим поддержки и особой защиты, предусмотренный Европейской хартией региональных или миноритарных языков. Простыми словами — русский предлагается изъять из перечня. Это лишит кремлевскую пропаганду инструмента для манипуляций.

Ивановская напомнила, что некорректный официальный перевод Хартии привел к подмене объекта и цели этого международного договора, вызвал безосновательные обвинения в ненадлежащем выполнении Украиной своих международных обязательств, создал условия для политического манипулирования, направленного на подрыв статуса украинского языка как государственного.

«Конституционный суд Украины еще в 2021 году обязал органы власти исправить эту ошибку. Время действовать — ради справедливости, ради уважения к языкам национальных сообществ и коренных народов, которые действительно нуждаются в поддержке. Это вопрос не только правовой, но и безопасный», — подчеркнула она.

