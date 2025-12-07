ТСН у соціальних мережах

Світ
499
2 хв

Як Трамп ухвалює рішення щодо України: в Politico розповіли про хаос у команді і небезпеку

Трамп доручив вузькому колу найближчих радників вирішувати ключові зовнішньополітичні питання — від Росії до Близького Сходу.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Хаос у команді Трампа / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп довіряє своїй маленькій команді близьких радників ухвалювати критичні зовнішньополітичні рішення, зокрема щодо України, але в команді панує хаос і відсутня чітка координація.

Про це пишуть аналітики Politico.

Різні переговорники одночасно ведуть розмови з Росією, Україною та Європою, не погоджуючи між собою стратегії, що створює ризики для національної безпеки, зазначають експерти.​

Відсутність структури і швидкі, поверхневі рішення

Трамп збирає свою внутрішню команду спонтанно, ухвалюючи рішення без глибокого аналізу ситуації. І при цьому він залишає за собою роль останнього арбітра без чіткої ієрархії. За словами політологів, у цьому хаосі відсутній єдиний координатор, який би контролював усю інформацію та ухвалював збалансовані рішення.​

Внутрішня команда та недоліки підходу

До близького кола Трампа належать бізнесмен і спецпосланець Стівен Віткофф та зять очільника Білого дому — Джаред Кушнер, держсекретар Марко Рубіо, віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Хегсет і глава штабу Сьюзі Вайлз. Саме вони беруть участь у формуванні мирних планів. Проте їхній підхід часто критикують за відсутність досвіду і тенденцію віддавати президенту всю заслугу без глибокої експертизи.

«Відсутність традиційної ради національної безпеки і бюрократії призводить до інформаційної ізоляції партнерів і дипломатів, які не можуть отримати повноцінний доступ до процесу.», — йдеться у матеріалі.

Ця система ухвалення рішень викликає занепокоєння експертів, адже без належного процесу та комплексного розгляду усіх ризиків можуть загостритися конфлікти, що особливо небезпечно у випадку з Україною.​

«Навіть попри розширення повноважень, включно з потенційним ударом по Венесуелі, група лишається малочисельною, що свідчить про недовіру Трампа до традиційного апарату Держдепу та нацбезпеки», — кажуть експерти.

Нагадаємо, нова стратегія нацбезпеки Вашингтона приголомшила і ЄС. Європейські лідери розуміють, що у випадку з Дональдом Трампом показувати своє обурення неефективно, тому публічно нагадують президенту США, що Європа є найближчим союзником, а не проблемою Штатів.

Тим часом кремлівський очільник Путін пригрозив Європі новою війною.

499
