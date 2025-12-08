ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1740
Время на прочтение
1 мин

Орбан заявил, как должна завершиться война между Украиной и Россией

Орбан сделал заявление о завершении войны в Украине и похвалил Эрдогана как «единственного успешного посредника».

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Виктор Орбан

Виктор Орбан / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлением о войне между Украиной и Россией, отмечая необходимость мирного урегулирования конфликта.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Турции, передает Clash Report.

«Мы считаем, что война между Украиной и Россией не имеет решения на поле боя и что мир необходим. Мы высоко оцениваем усилия президента Эрдогана как единственного на сегодняшний день успешного посредника», — отметил Орбан.

Напомним, США давят на Украину, требуя как можно скорее подписать мирное соглашение с Россией. В то же время, в переговорах остается самый проблемный вопрос — территории.

Также премьер Великобритании Кир Стармер, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили судьбу Украины.

Дата публикации
Количество просмотров
1740
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie