Орбан заявил, как должна завершиться война между Украиной и Россией
Орбан сделал заявление о завершении войны в Украине и похвалил Эрдогана как «единственного успешного посредника».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлением о войне между Украиной и Россией, отмечая необходимость мирного урегулирования конфликта.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Турции, передает Clash Report.
«Мы считаем, что война между Украиной и Россией не имеет решения на поле боя и что мир необходим. Мы высоко оцениваем усилия президента Эрдогана как единственного на сегодняшний день успешного посредника», — отметил Орбан.
Напомним, США давят на Украину, требуя как можно скорее подписать мирное соглашение с Россией. В то же время, в переговорах остается самый проблемный вопрос — территории.
Также премьер Великобритании Кир Стармер, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили судьбу Украины.