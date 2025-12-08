Орбан заявил, как должна завершиться война между Украиной и Россией

Виктор Орбан / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлением о войне между Украиной и Россией, отмечая необходимость мирного урегулирования конфликта.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Турции, передает Clash Report.

«Мы считаем, что война между Украиной и Россией не имеет решения на поле боя и что мир необходим. Мы высоко оцениваем усилия президента Эрдогана как единственного на сегодняшний день успешного посредника», — отметил Орбан.

Напомним, США давят на Украину, требуя как можно скорее подписать мирное соглашение с Россией. В то же время, в переговорах остается самый проблемный вопрос — территории.

Также премьер Великобритании Кир Стармер, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили судьбу Украины.