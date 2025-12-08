Зеленский сказал, готов ли встретиться с президентом Польши Навроцким

Владимир Зеленский прокомментировал возможную встречу с президентом Польши Каролем Навроцким / © Associated Press

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал возможную встречу с президентом Польши Каролем Навроцким.

Об этом Зеленский заявил журналистам в Лондоне по результатам переговоров с лидерами ЕС.

Он прокомментировал заявления польских коллег, в частности, о перспективах встречи с президентом Навроцким.

«Во второй части сегодняшней встречи у нас была онлайн встреча с лидерами, Польша присутствовала. Кстати, был глава МИД Польши Радослав Сикорский. У нас всегда есть Польша во время встречи с лидерами коалиции желающих: либо она присутствует офлайн, либо онлайн. Обычно это премьер-министр Польши, потому что он всегда был в калиции желающих. Что касается президента Польши, я бы с удовольствием встретился с ним. Я сказал об этом по телефону, я его пригласил и сказал: „Выбирайте, пожалуйста, дату“, — объяснил Зеленский.

Президент отметил готовность Украины к сотрудничеству.

«Мы уважаем Польшу, мы благодарны Польше за то, что они приютили наших людей, помогают, поддерживают. И мы всегда открыты. У нас много разных дат, любую дату выбирайте. Я с удовольствием встречусь с президентом Польши — г-ном Навроцким», — сказал Зеленский.

Он также уточнил порядок предстоящей встречи.

«Президент Польши, в свою очередь… Недавно я слышал сигнал, что он меня пригласил. вероятно, чтобы я приехал, мне нужна дата. И тогда, если президент официально или нет, как он захочет, и предложит дату, безусловно, я приеду с официальным визитом в Польшу, для меня это важно», — сказал Зеленский.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на то, что Кароль Навроцкий не собирается ехать в Украину. Он сказал, что хотя упорное вымогательство почестей или благодарностей от Украины во время войны неуместно, президент Владимир Зеленский мог бы попросить о визите в Варшаву.