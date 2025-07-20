Россияне ночью ударили по Украине "Шахедами" — и это еще не все

РФ ежедневно готовит по Украине / © Getty Images

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В ночь на 20 июля россияне терроризировали украинцев — выпустили ударные беспилотники.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 57 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям. Атакованы Запорожье и прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито 18 враждебных БпЛА типа «Shahed» (беспилотников других типов) на севере и востоке страны.

Кроме того, 7 БпЛА — локационно утраченные/подавленные РЭБ.

Зафиксировано попадание 32 БпЛА в 10 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

«Вражеская атака продолжается — новая волна „Шахедов“ следует с северо-восточного направления», — добавили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что в Запорожье и есть разрушения и пострадавшие после атаки оккупантов.