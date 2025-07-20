Орбан обурився на ЄС через Україну: що на цей раз

Віктор Орбан / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову виступив з антиукраїнською заявою. Цього разу він пригрозив заблокувати семирічний бюджет Європейського Союзу на 2028–2034 роки. Йдеться про документ, у якому передбачено 100 мільярдів євро для підтримки України.

Про це він повідомив у Facebook.

олітик заявив, що ніколи не погодиться на бюджет, який, за його словами, «забирає гроші в угорців на користь України» та «руйнує добробут фермерів».

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«Я ніколи не погоджуся з тим, що ми, угорці, отримаємо належне фінансування лише тоді, коли підкоримося політиці Брюсселя щодо війни, імміграції та гендерної рівності», — написав він.

Однак його заява не має вагомого значення. Рішення щодо багаторічного бюджету ЄС ухвалюється не консенсусом, а кваліфікованою більшістю. Це означає, що позиція Угорщини не може зупинити процес ухвалення документу, навіть якщо Орбан і голосуватиме «проти».

У такий спосіб прем’єр знову намагається тиснути на Євросоюз і демонструвати підтримку Кремля — однак, як і раніше, безрезультатно.

Нагадаємо, Орбан також закликає ЄС запровадити санкції проти України через смерть етнічного угорця, мобілізованого на Закарпатті.

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14 липня, в інтерв’ю каналу Magyar Nemzet Орбан заявив, що Європейський Союз має жорстко відреагувати на випадки «примусової мобілізації» в Україні, коли начебто «людей б’ють до смерті».

Адже заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр днями поскаржився, що нібито в Україні під час мобілізації в ТЦК загинув громадянин Угорщини. Мадяр стверджував, що чоловіка до смерті побили в ТЦК. Через це посла України в Угорщині Федора Шандора викликали до угорського Міністерства закордонних справ.

У Сухопутних військах ЗСУ прокоментували скандал. Там наголосили, що Йосип Шебештень є громадянином України. Він був мобілізований до лав ЗСУ на законних підставах і ВЛК визнала його придатним.

У ЗСУ запевнили, що жодних тілесних ушкоджень під час обстеження не виявлено. Натомість судмедекспертиза встановила, що причиною смерті стала тромбоемболія легеневої артерії.

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