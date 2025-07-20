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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
573
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Чому українцям не надходили повістки поштою - нардеп назвав абсурдну причину

У держави не вистачило ресурсів навіть на паперові сповіщення щодо мобілізації.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Повістка

Повістка

Через брак коштів держава не повідомила мільйони українців про обов’язок стати на військовий облік — люди просто не знали

Про це коментуючи результати спільного засідання комітету з питань національної безпеки та правоохоронного комітету Верховної Ради заявив народний депутат Роман Костенко.

За його словами, близько 1,5 мільйона українців так і не стали на військовий облік, і однією з причин є те, що їм просто не надіслали сповіщення.

«У нас був комітет разом з правоохоронним комітетом, ми проводили щодо того, що там людей багато не стало на облік. І ми кажемо: там є півтора мільйони, а чому вони не стали? Вони не знають. А ви їх сповіщали? Ну не всіх. А чому? Не було грошей на конверти», — зазначив нардеп.

Костенко назвав ситуацію абсурдною: через нестачу фінансування не змогли виконати навіть базову організаційну роботу — надіслати людям повідомлення поштою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Портников описав моторошне майбутнє Києва та великих міст України.

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