Знову закосплеїла свій культовий образ: Періс Гілтон вийшла на червону доріжку у сукні зі стразами

Періс Гілтон / © Associated Press

Реклама

Періс Гілтон позувала перед фотографами на червоній доріжці у ефектній і гламурній сукні, яка поєднувала кілька відтінків червоного кольору та чорний.

Періс Гілтон / © Associated Press

Також вбрання Періс було коротким, мало глибоке декольте, драпування і асиметричний поділ. На ліфі сукню прикрашала вишивка бісером, яка нагадувала язики полум’я. Уся сукня була декорована стразами червоного кольору.

Періс Гілтон / © Associated Press

Цю гламурну сукню Періс носила у поєднанні із чорними оксамитовими рукавичками, чокером на шиї, сітчастими колготками і лакованими туфлями на підборах.

Реклама

Перед фотографами красуня ефектно позувала і демонструвала свій лук та розкішне волосся.

Періс Гілтон / © Associated Press

Цей образ Періс нагадував її культову сріблясту сукню, яку воно носила на свому 21-му дня народженні. Протягом багатьох років Гілтон часто відтворює той образ у різних кольорах і стилях.

Періс Гілтон / © Getty Images