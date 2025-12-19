Знову закосплеїла свій культовий образ: Періс Гілтон вийшла на червону доріжку у сукні зі стразами

Періс Гілтон позувала перед фотографами на червоній доріжці у ефектній і гламурній сукні, яка поєднувала кілька відтінків червоного кольору та чорний.
Також вбрання Періс було коротким, мало глибоке декольте, драпування і асиметричний поділ. На ліфі сукню прикрашала вишивка бісером, яка нагадувала язики полум’я. Уся сукня була декорована стразами червоного кольору.
Цю гламурну сукню Періс носила у поєднанні із чорними оксамитовими рукавичками, чокером на шиї, сітчастими колготками і лакованими туфлями на підборах.
Перед фотографами красуня ефектно позувала і демонструвала свій лук та розкішне волосся.
Цей образ Періс нагадував її культову сріблясту сукню, яку воно носила на свому 21-му дня народженні. Протягом багатьох років Гілтон часто відтворює той образ у різних кольорах і стилях.