Потужні вибухи та пожежа: дрони атакували один з найбільших хімічних заводів РФ

Дрони уразили «Тольяттіазот» / © Associated Press

Під ранок, 19 грудня, безпілотники атакували Самарську область Росії, де під ударом опинилося одне з найбільших хімічних підприємств країни. На місці здійнялася пожежа.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra.

Офіційної інформації щодо атаки наразі немає. Місцеві жителі повідомляють, що на місце атаки прямують пожежники.

«Тольяттіазот» — один із найбільших хімічних заводів Росії та один з найбільших світових виробників аміаку. Основна продукція підприємства включає аміак, карбамід (сечовину), метанол та інші азотні хімікати.

Нагадаємо, у ніч проти 11 грудня дрони атакували Великий Новгород у Росії, де спалахнула пожежа на хімзаводі ПАТ «Акрон», який виробляє добрива та промислові продукти.