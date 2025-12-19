- Дата публікації
Потужні вибухи та пожежа: дрони атакували один з найбільших хімічних заводів РФ
Офіційно російська влада атаку на Тольятті не коментує, також невідомо про усі наслідки нічного обстрілу.
Під ранок, 19 грудня, безпілотники атакували Самарську область Росії, де під ударом опинилося одне з найбільших хімічних підприємств країни. На місці здійнялася пожежа.
Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra.
Офіційної інформації щодо атаки наразі немає. Місцеві жителі повідомляють, що на місце атаки прямують пожежники.
«Тольяттіазот» — один із найбільших хімічних заводів Росії та один з найбільших світових виробників аміаку. Основна продукція підприємства включає аміак, карбамід (сечовину), метанол та інші азотні хімікати.
Нагадаємо, у ніч проти 11 грудня дрони атакували Великий Новгород у Росії, де спалахнула пожежа на хімзаводі ПАТ «Акрон», який виробляє добрива та промислові продукти.