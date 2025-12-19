ТСН в социальных сетях

Мир
336
1 мин

Мощные взрывы и пожар: дроны атаковали один из крупнейших химических заводов РФ

Официально российские власти атаку на Тольятти не комментируют, также неизвестно о последствиях ночных обстрелов.

Анастасия Павленко
Дроны поразили "Тольяттиазот"

Дроны поразили «Тольяттиазот» / © Associated Press

Под утро, 19 декабря, беспилотники атаковали Самарскую область России, где под ударом оказалось одно из крупнейших химических предприятий страны. На месте поднялся пожар.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

Официальной информации по атаке пока нет. Местные жители сообщают, что на место атаки направляются пожарные.

«Тольяттиазот» — один из крупнейших химических заводов России и один из крупнейших мировых производителей аммиака. Основная продукция предприятия включает аммиак, карбамид (мочевину), метанол и другие азотные химикаты.

Напомним, в ночь на 11 декабря дроны атаковали Великий Новгород в России, где вспыхнул пожар на химзаводе ПАО «Акрон», который производит удобрения и промышленные продукты.

336
