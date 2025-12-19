Мощные взрывы и пожар: дроны атаковали один из крупнейших химических заводов РФ

Дроны поразили «Тольяттиазот» / © Associated Press

Реклама

Под утро, 19 декабря, беспилотники атаковали Самарскую область России, где под ударом оказалось одно из крупнейших химических предприятий страны. На месте поднялся пожар.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

Официальной информации по атаке пока нет. Местные жители сообщают, что на место атаки направляются пожарные.

Реклама

«Тольяттиазот» — один из крупнейших химических заводов России и один из крупнейших мировых производителей аммиака. Основная продукция предприятия включает аммиак, карбамид (мочевину), метанол и другие азотные химикаты.

Напомним, в ночь на 11 декабря дроны атаковали Великий Новгород в России, где вспыхнул пожар на химзаводе ПАО «Акрон», который производит удобрения и промышленные продукты.