Сколько весит душа человека: ученые дали неожиданный ответ

Вопрос существования вечной души является одной из наиболее фундаментальных концепций человеческой цивилизации, которая занимает центральное место в большинстве мировых религий и дарит утешение перед лицом смерти. Однако на рубеже прошлого века некоторые исследователи пытались выйти за пределы чисто теологических убеждений, стремясь обнаружить научные доказательства существования души через ее физические параметры. Самым известным примером такого подхода стал эксперимент врача Дункана Макдугалла, чья идея базировалась на предположении, что если душа органически связана с телом и занимает определенное место, она должна иметь хотя бы минимальную массу, которую можно зафиксировать как гравитационную материю в момент смерти.

Для проверки своей гипотезы Макдугалла сконструировал специальные высокочувствительные весы, на которых размещалась кровать для пациентов терминальной стадии туберкулеза. Выбор болезни был продиктован тем, что пациенты умирали в состоянии крайней истощения и полной недвижимости, что позволяло избежать колебаний механизма весов. 10 апреля 1901 г. во время наблюдения за первым пациентом Макдугалл зафиксировал внезапное падение массы тела на 0,75 унции, равное 21,2 грамма. Именно этот результат лег в основу популярного мифа о том, что душа весит 21 грамм идеи, которая впоследствии нашла отражение в массовой культуре и кинематографе. Однако научная статья врача, опубликованная в 1907 году, содержала гораздо более противоречивые данные: у второго пациента потеря веса произошла лишь через 15 минут после остановки дыхания, а третий продемонстрировал двухэтапное снижение массы.

Критический анализ работ Макдугалла выявляет серьезные методологические недостатки. Из шести наблюдаемых пациентов результаты трех были отклонены из-за неисправности оборудования или внешнего вмешательства. Кроме того, врач провел аналогичные тесты на 15 собаках, не обнаружив никакого изменения веса в момент их смерти, что позволило ему сделать достаточно субъективное заключение об отсутствии души у животных. Современные повторные эксперименты, в частности проведенные в начале 2000-х годов с овцами, показали кратковременный прирост массы тела в момент смерти, который в считанные секунды возвращался к норме, что делает данные Макдугалла еще менее убедительными с точки зрения современной биофизики.

Более современные научные гипотезы пытаются увязать душу не с гравитационной материей, а с энергетическим эквивалентом информации или сознания. Используя формулу Эйнштейна E = mc^2, исследователи предполагают, что энергия сознания теоретически может иметь массу, однако для ее фиксации необходимы электромагнитные приборы такой точности, которых в настоящее время не существует в широком доступе. На сегодняшний день наука не имеет прямых доказательств существования души, а результаты Дункана Макдугалла воспринимаются скорее как интересный исторический анекдот, чем как доказанный факт. Вопрос природы души и ее физических свойств остается в сфере веры и личных убеждений, поскольку современная инструментальная база пока не способна взвесить то, что не относится к материальному миру.

