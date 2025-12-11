Сигналы из потустороннего мира: медиум назвала знаки, на которые следует обратить внимание во время Рождества

Рождественская елка / © Unsplash

Реклама

На Рождество традиционно вспоминают усопших членов семьи, для них даже принято оставлять место за праздничным столом. Медиум Ти Джей Гиггс убеждена, что в это время души умерших могут посылать знаки из потустороннего мира для своих близких.

Об этом она написала в статье для Daily Mail.

Любимая песня

Музыка имеет большую эмоциональную нагрузку, и у каждого есть любимая рождественская песня или колядка.

Реклама

Но если в рождественское время вы неожиданно слышите песню, прочно ассоциирующуюся у вас с близким человеком, которого уже нет рядом, скорее всего, это его послание, чтобы напомнить вам о себе.

Изображение

По словам медиума, одна из ее клиенток очень скучала по умершей дочери. В Рождество она вышла на улицу, чтобы побыть наедине и неожиданно увидела ее лицо в замерзшей луже.

Так что будьте начеку — если вы чувствуете себя подавленно, ваш близкий человек может сделать все возможное, чтобы заявить о себе.

Случайные встречи

Если у вас случается, казалось бы, случайная встреча в это время года, подумайте, что — или кого — может вам напомнить встреча с этим человеком.

Реклама

Ваш покойный близкий человек может быть посылать проводника в вашей жизни, чтобы утешить вас.

Запахи

Ароматы играют огромную роль в том, как наши умершие близкие общаются с нами, особенно через духи, поскольку это очень личное.

По словам медиума, одна клиентка, которая скучала по своей маме, проходила через магазин косметики, когда ее ошеломил сильный, пряный запах парфюма Estee Lauder Youth Dew. В магазине его не продавали, и рядом не было никого, кто бы им пользовался. Это был фирменный аромат ее матери.

Чудеса

Еще одна клиентка медиума, потеряла своего сына по имени Гарри, когда ему было 17 лет. Она очень горевала, и Рождество было для нее тяжелым временем.

Реклама

После одной особенно тяжелой ночи она прислала фото из супермаркета, где в одном из проходов на каждой упаковке на полке было изображение осла.

Как оказалось, Гарри в шутку называл свою маму Осликом.

Поэтому если вы не можете поверить своим глазам, глядя на, казалось бы, невероятное событие, пожалуйста, не думайте, что вы сходите с ума. Ваш близкий человек чувствует вашу боль и сделал все возможное, чтобы помочь вам.

Огни

Как утверждает медиум, духи любят энергию электричества, поэтому ее изменения могут быть признаком их присутствия. А с рождественской елкой в центре наших празднований, это простой способ для умерших заявить о себе.

Реклама

По ее словам, женщина по имени Барбара в первый год своей жизни вдовой сама установила елку, используя гирлянды своего покойного мужа.

Вдруг огоньки начали мигать, хотя в них не было настроек, которые бы объясняли их появление, и они не были неисправными. Медиум говорит, что это был ее муж, который давал знать женщине, что она не одна.

Сны

Во снах мы чувствуем особенно сильную связь с умершими. Подсознание не распознает линейное время, что облегчает умершему связь с нами.

Многие клиенты рассказывали медиуму, что их близкие появлялись им во сне в канун Рождества.

Реклама

Поэтому когда вы ложитесь спать, прежде чем заснуть, попросите их показать вам, что они с вами. И это может быть приятная встреча с ними во сне.

Так же, если вы внезапно проснулись ночью с ощущением, что кто-то рядом, это они здороваются. Если такое произойдет, не паникуйте — подумайте, кто в мире духов может пытаться вас поздравить.

Напомним, ученая из Швеции выдвинула радикально новую теорию сознания, которая может научно объяснить такие загадочные явления, как предсмертные переживания и телепатия. Согласно ее гипотезе, сознание не возникает из человеческого мозга, а существует как фундаментальное поле, подобное строительному блоку Вселенной.