США блокують використання заморожених активів РФ для України / © Getty Images

Заморожені російські активи могли б стати одним із ключових джерел фінансування Збройних сил України, однак їхнє використання наразі блокується під тиском Сполучених Штатів.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук в ефірі «Київ 24».

За його словами, США зверталися до низки європейських країн, зокрема Бельгії та Німеччини, із закликами не передавати заморожені російські кошти Україні.

Кушнірук зазначив, що така позиція Вашингтона суттєво впливає на здатність України отримати додаткові фінансові ресурси для оборони в умовах війни. На його думку, відмова від використання російських активів є стратегічною помилкою.

Економіст також наголосив, що нинішня політика США щодо цього питання, на його оцінку, де-факто змінює баланс підтримки, оскільки орієнтація на можливі економічні інтереси у відносинах із Росією створює ризики як для України, так і для європейської безпеки загалом.

Він підкреслив, що заморожені активи РФ могли б бути спрямовані на посилення обороноздатності України без додаткового навантаження на бюджети західних країн.

Нагадаємо, тактика президента США Дональда Трампа провокує появу нових конфліктів і війн, вважає український політик, дипломат і викладач Роман Безсмертний.

Тим часом лідери ЄС у Брюсселі відклали обговорення можливості використання заморожених російських активів для фінансування України. Стало відомо, що досягнення спільного рішення залишається вкрай складним завданням.