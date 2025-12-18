Справжня сенсація в Данії: у міському порту помітили рідкісних гостей (фото)

Дельфіни у Данії / © dr.dk

Реклама

Мешканці та гості столиці Данії стали свідками унікального природного явища: у водах міського порту помітили пару дельфінів. Фахівці вже встигли назвати цю подію історичною для внутрішніх вод країни.

Про це повідомляє Danmarks Radio.

Від афалін до рідкісних дельфінів

Спершу експерти припускали, що до гавані завітали афаліни, проте після детального вивчення спеціаліст із китів Карл Кінзе, який співпрацює з Данським музеєм природної історії, підтвердив: це звичайні дельфіни (Delphinus delphis).

Реклама

«Це справжня сенсація. Такого видовища ніколи раніше не фіксували у внутрішніх данських водах», — наголосив науковець.

Морський біолог Міхаель Гансен припускає, що ссавці опинилися в центрі Копенгагена, переслідуючи здобич. Ймовірно, вони полювали на косяки оселедця, сайди або тріски, які зараз є в акваторії порту. Завдяки ехолокації ці вправні мисливці з легкістю орієнтуються навіть у закритих гаванях.

Дельфіни у Данії. / © dr.dk

Справжній ажіотаж у столиці

Новина про рідкісних гостей спричинила справжній «дельфінячий бум». Попри зимову прохолоду сотні людей вирушили на набережну. Студенти-біологи та викладачі кидали справи, аби побачити тварин на власні очі. Місцеві жителі в зимових куртках годинами чатують біля води в надії на вдалий кадр.

Дельфіни в Данії. / © dr.dk

Чи залишаться дельфіни в гавані надовго — прогнозувати важко. Біологи згадують відомого дельфіна Делле, який жив поблизу Свендборга кілька років, проте зазначають, що гості могли вже повернутися у відкрите море. У будь-якому разі для Копенгагена цей візит уже став головною подією тижня.

Реклама

Нагадаємо, популяція орланів-білохвостів у Чорнобильській зоні відчуження продовжує стабільно зростати. Нещодавно науковці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника виявили вже 17-те гніздо цього червонокнижного хижака.

Також у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику оприлюднили унікальні кадри з фотопасток. Об’єктиви камер зафіксували нічну прогулянку коней Пржевальського — єдиного виду диких коней, що зберігся у природі.