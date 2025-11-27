ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
290
Время на прочтение
1 мин

Ночью дроны атаковали Новокуйбышевск в РФ: куда попали

Жителям РФ ночью 27 ноября снова было «тревожно».

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Новокуйбышевский НПЗ

Атака на Новокуйбышевский НПЗ

Дроны атаковали Новокуйбышевск Самарской области. Предварительно поражен НПЗ.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Подробности

Стало известно, что ночью 27 ноября неизвестные дроны снова устроили беспокойную ночь в России. Так, в Новокуйбышевске, что в Самарской области, раздалась серия мощных взрывов. Местные насчитали не менее 10.

"Очевидцы также сообщают о ярких вспышках в небе", - пишет Андрющенко.

Пока официальной информации о разрушениях, пострадавших или последствиях нет. Ожидаем детали.

Раньше мы писали, что дроны ударили по заводу в российской Чувашии.

Так, в Генштабе подтвердили, что ВСУ в среду, 26 ноября, ударили по объекту ВПК России. Речь идет о заводе «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах (Чувашия), где производится навигационное оборудование и комплектующие для крылатых и баллистических ракет.

По данным из открытых источников, предприятие «ВНИИР-Прогресс» специализируется на производстве ГНСС-приемников и антенн для систем GLONASS, GPS и Galileo, включая модули «Комета». Такое оборудование применяется в дронах-камикадзе Shahed, ракетах комплексов Искандер-М, Калибр, а также в управляемых авиабомбах с модулями УМПК.

Дата публикации
Количество просмотров
290
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie