Ночью дроны атаковали Новокуйбышевск в РФ: куда попали

Атака на Новокуйбышевский НПЗ

Реклама

Дроны атаковали Новокуйбышевск Самарской области. Предварительно поражен НПЗ.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Подробности

Стало известно, что ночью 27 ноября неизвестные дроны снова устроили беспокойную ночь в России. Так, в Новокуйбышевске, что в Самарской области, раздалась серия мощных взрывов. Местные насчитали не менее 10.

Реклама

"Очевидцы также сообщают о ярких вспышках в небе", - пишет Андрющенко.

Пока официальной информации о разрушениях, пострадавших или последствиях нет. Ожидаем детали.

Раньше мы писали, что дроны ударили по заводу в российской Чувашии.

Так, в Генштабе подтвердили, что ВСУ в среду, 26 ноября, ударили по объекту ВПК России. Речь идет о заводе «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах (Чувашия), где производится навигационное оборудование и комплектующие для крылатых и баллистических ракет.

Реклама

По данным из открытых источников, предприятие «ВНИИР-Прогресс» специализируется на производстве ГНСС-приемников и антенн для систем GLONASS, GPS и Galileo, включая модули «Комета». Такое оборудование применяется в дронах-камикадзе Shahed, ракетах комплексов Искандер-М, Калибр, а также в управляемых авиабомбах с модулями УМПК.