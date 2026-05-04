В черном наряде и с белым воротником: Елену Зеленскую запечатлели за фортепиано

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она сидит за фортепиано, держа пальцы на клавишах.

Одета первая леди в черный наряд, который состоит из юбки и жакета с большими накладными карманами, белым воротником от рубашки и с черным тонким ремешком. Волосы ее уложены в красивую прическу с локонами, а на лице — нежный макияж.

Снимок посвящен запуску кампании «If Not Now — Then When?» в рамках темы ментального здоровья.

«Замечали, как часто мы откладываем себя? Время на собственные мечты, моменты отдыха, простые радости — все это мы привыкли приносить в жертву обстоятельствам, обязанностям, выживанию. Психологи называют это синдромом отложенной жизни. И правда в том, что все невоплощенное так и может остаться невоплощенным.

Мы с коллегами по Саммиту первых леди и джентльменов занимаемся темой ментального здоровья в наших странах и запускаем кампанию «If Not Now — Then When?» именно о моментах, которые возвращают нас к себе.

Забота о собственных потребностях не роскошь и не слабость. Это часть устойчивости.

Май по международному календарю Месяц осведомленности о ментальном здоровье. Его отмечают с 1949 года. Но мы знаем: заботиться о себе надо ежемесячно и ежедневно — не только в мае», — написала Зеленская в посте.

