Сколько можно носить джинсы без стирки, чтобы не испортить ткань: советы экспертов

Специалисты по уходу за одеждой отмечают: чрезмерная стирка — одна из главных причин потери цвета, плотности и формы джинсов. Деним создан так, чтобы выдерживать много носок без постоянного контакта с водой и моющими средствами.

Эксперты советуют стирать джинсы значительно реже, чем кажется большинству людей, ведь именно «перестирание» постепенно разрушает структуру ткани.

Сколько раз можно носить джинсы без стирки

Единого правила нет, но специалисты называют ориентир:

в среднем джинсы можно носить около 10 раз без стирки;

стирать следует тогда, когда появляется запах или видимые загрязнения;

между стирками джинсы можно просто освежать.

Деним — плотная ткань, которая не нуждается в таком же частом уходе, как футболки или другая легкая одежда. Именно поэтому джинсы могут оставаться свежими значительно дольше.

Почему джинсы лучше стирать реже

Стилисты объясняют: частая стирка буквально «убивает» деним. С каждым циклом ткань:

теряет насыщенность цвета;

становится тоньше и менее упругой;

постепенно деформируется.

Даже эластичные джинсы скорее теряют форму, если их стирать слишком часто.

Кроме того, микроорганизмы, которые накапливаются во время ношения (кожные частицы, природные масла), не представляют опасности, поэтому частая стирка с гигиенической точки зрения не обязательна.

Как часто стирать джинсы на практике

В среднем эксперты советуют стирать джинсы:

каждые 4–6 недель при регулярном ношении;

или примерно после 8–12 выходов.

Если же джинсы не имеют запаха и выглядят чистыми, стирку можно смело откладывать.

Как продлить «жизнь» джинсов

Чтобы любимый деним служил дольше, следует придерживаться простых правил:

стирать только при необходимости, а не «на всякий случай»;

выводить пятна локально, без полной стирки;

использовать холодную воду и деликатный режим;

не сушить в машинке;

регулярно проветривать джинсы на открытом воздухе;

хранить во взвешенном виде, а не плотно сложенными.

Джинсы не нуждаются в частой стирке — и это главное правило, которое следует запомнить. Чем реже вы их стираете, тем дольше они сохраняют цвет, форму и «новый» вид.

