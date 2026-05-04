Чем заменить микроволновку: 5 быстрых и практичных альтернатив

Микроволновая печь Фото иллюстративное / © pixabay.com

Реклама

С развитием технологий появляется все больше альтернатив, не только не уступающих в оперативности, но и превосходящих микроволновку по качеству приготовления. Чем ее можно заменить и какие варианты следует рассмотреть?

Об этом говорится в материале Iovedeco.

Что следует знать о микроволновке

Микроволновая печь работает за счет электромагнитных волн, генерируемых магнетроном. Они заставляют молекулы воды в пище двигаться, создавая тепло — благодаря этому еда нагревается изнутри.

Реклама

Именно поэтому микроволновки значительно быстрее традиционных духовок: они не греют воздух, а передают энергию непосредственно продукту. Это экономит время и часто — электроэнергию.

Относительно безопасности научный консенсус однозначен: при правильном использовании микроволновка не делает пищу «радиоактивной» и не несет угрозы здоровью. Проблемы возникают преимущественно из-за неправильной эксплуатации — неподходящей посуды или перегрева.

Впрочем, несмотря на это, многие пользователи отказываются от микроволновок — и дело не в безопасности.

Почему отказываются от микроволновки

Главным недостатком называют неравномерный нагрев.

Реклама

Часть блюда может быть очень горячей, а другая при этом оставаться холодной.

Хозяйки жалуются на текстуру. Выпечка становится мягкой или «резиновой», а хрустящие блюда теряют свою структуру. Микроволновка хорошо греет, но фактически не готовит в классическом понимании.

Отсутствие функций подрумянивания, запекания или карамелизации, формирующих вкус многих блюд.

Так что пользователи все чаще выбирают технику, которая дает не только скорость, но и качество.

Индукционная плита Фото иллюстративная / © Associated Press

Чем заменить микроволновку

1. Air fryer (аэрофритюрница)

Работает за счет циркуляции горячего воздуха. Позволяет быстро разогревать пищу и сохранять хрустящую текстуру. Например, пицца или картофель фри после разогрева остаются аппетитными, а не размягченными.

2. Электрическая духовка с конвекцией

Оснащена вентилятором, который равномерно распределяет тепло. Позволяет не только разогревать, но и запекать и подрумянивать блюда. Работает немного дольше микроволновки, но результат значительно лучше.

3. Индукционная плита

Быстро нагревает посуду, а не воздух. В сочетании со сковородой или кастрюлей обеспечивает быстрое и контролируемое разогрев без потери качества блюд.

Реклама

4. Пароварка

Подходит для тех, кто ценит здоровое питание. Обеспечивает равномерный нагрев и лучше сохраняет питательные вещества. Хоть и более медленная, но дает стабильный результат.

5. Мультифункциональная духовка

Современные модели совмещают конвекцию, гриль и даже пар. Некоторые имеют режим быстрого разогрева, приближающийся к скорости микроволновки, но с гораздо более широкими возможностями.

Сегодня выбор кухонной техники смещается от принципа «быстрее» к «быстро и вкусно». И именно здесь альтернативы микроволновке начинают выигрывать.

Напомним о посуде, которая категорически запрещена греть в микроволновке.

Реклама

Ранее речь шла о том, что разогрев пищи в микроволновке может привести в больницу. Ведь неправильное хранение и повторный нагрев даже любимых продуктов способны превратить полезную пищу в яд.

Новости партнеров