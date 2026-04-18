Десять простых способов избавиться от шерсти домашних животных на одежде: даже в период линьки

Но ситуация не безнадежна. В RealSimple рассказали о простых бытовых решениях, которые помогают существенно уменьшить количество шерсти на одежде и выглядеть аккуратно даже в разгар линьки.

Начните с чистоты в доме

Чем меньше шерсти в доме — тем меньше ее на вашей одежде. Это базовое правило, работающее без исключений.

Регулярная уборка полов, ковров и мягких поверхностей значительно уменьшает количество «пуховых скоплений». Особенно важно не забывать про диваны, кресла, шторы, автомобильный салон и верхнюю одежду — именно они чаще всего снова «заражают» чистые вещи шерстью.

Выделите зону без шерсти

Идеально чистый дом — это сложно. Но одна контролируемая «чистая территория» вполне реальна.

Достаточно определить место, куда у животного нет доступа: одно кресло, часть дивана или отдельная комната. Там можно спокойно сидеть без риска сразу обрастать шерстью.

Дополнительно используйте съемные покрывала или пледы на любимых местах отдыха животного — их легко стирать, и это значительно уменьшает загрязнение мебели.

Уменьшите статическое электричество во время стирки

Сушильные салфетки — простой, но эффективный инструмент против шерсти.

Они снижают статический заряд ткани, из-за которого шерсть буквально «прилипает» к одежде. Меньше статичности — меньше ворса после стирки и сушки.

Используйте резиновую перчатку

Один из лучших домашних способов быстро собрать шерсть — слегка влажная резиновая перчатка.

Благодаря влаге шерсть легче собирается в комочки и отстает от ткани. Метод работает как на одежде, так и на мебели — быстро, дешево и без специальных средств.

Запускайте сушилку «вхолостую»

Чтобы быстро очистить вещи от шерсти, можно положить в сушильную машину на режим без нагрева.

Через 10 минут воздушный поток снимает большинство шерсти, которая затем оседает в фильтре. После цикла важно очистить барабан во избежание повторного прилипания ворса.

Усилить стирку

Если шерсти много, стандартного цикла стирки может быть мало.

Помогают режимы с предварительным замачиванием и дополнительным полосканием — они лучше выбивают шерсть из волокон ткани. Также эффективны стиральные средства с ферментами, разрушающими органические остатки, через которые шерсть держится на одежде.

Просмотрите свой гардероб

Некоторые ткани буквально притягивают шерсть — особенно мягкие, пушистые и трикотажные материалы.

Во время линьки лучше выбирать гладкие, плотные ткани, на которых шерсть держится гораздо меньше. Это простой способ снизить проблему еще до ее появления.

Одевайтесь в последний момент

Еще один простой принцип — минимизировать время контакта «готовой к выходу» одежды с домом и животными.

Чем позже вы одеваетесь перед выходом, тем меньше шансов, что одежда успеет собрать шерсть.

Держите чистящие средства под рукой

Ролик для одежды или силиконовая щетка должны быть не только дома, но и в сумке, автомобиле или на работе.

Это позволяет быстро обновить внешний вид за несколько секунд и не носить с собой следы линьки.

Не забывайте об уходе за животными

Регулярное вычесывание — один из самых эффективных способов контролировать шерсть в доме.

Даже короткошерстные животные нуждаются в уходе: это уменьшает линьку, улучшает состояние кожи и общий комфорт любимца. Чем меньше лишней шерсти на животном — тем меньше ее на ваших вещах.