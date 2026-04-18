Сокровище

В Германии на месте строительства ветряной электростанции обнаружили клад бронзового века.

Об этом сообщает Arkeonews.

В Нижней Саксонии перед установкой ветрогенераторов были обнаружены останки древнего поселения. Во время археологического исследования территории специалисты извлекли из земли предметы из бронзы и органических материалов цельным блоком.

В лаборатории выяснилось, что это украшения трех знатных женщин, датируемых 1500-1300 годами до нашей эры: шейные воротники, браслеты, дисковые шпильки и бусы из 156 балтийских янтарных бусин.

Всего на территории 92 тысяч квадратных метров археологи задокументировали 412 объектов, в том числе два хорошо сохранившихся дома периода линейно-ленточной керамики (середина VI тысячелетия до н. э.) и ритуальные захоронения собак с керамикой римского типа.

Это первое погребение бронзовых суток в предгорьях Гарца, раскопанное по современным научным стандартам.

Исследователи из Клаустальского технического университета изучат состав металла и происхождение янтаря, чтобы восстановить торговые пути и ремесленные связи древней Европы.

