На месте строительства электростанции обнаружили клад с древними украшениями
Выяснилось, что это украшения трех знатных женщин, датируемых 1500-1300 годами до нашей эры.
В Германии на месте строительства ветряной электростанции обнаружили клад бронзового века.
Об этом сообщает Arkeonews.
В Нижней Саксонии перед установкой ветрогенераторов были обнаружены останки древнего поселения. Во время археологического исследования территории специалисты извлекли из земли предметы из бронзы и органических материалов цельным блоком.
В лаборатории выяснилось, что это украшения трех знатных женщин, датируемых 1500-1300 годами до нашей эры: шейные воротники, браслеты, дисковые шпильки и бусы из 156 балтийских янтарных бусин.
Всего на территории 92 тысяч квадратных метров археологи задокументировали 412 объектов, в том числе два хорошо сохранившихся дома периода линейно-ленточной керамики (середина VI тысячелетия до н. э.) и ритуальные захоронения собак с керамикой римского типа.
Это первое погребение бронзовых суток в предгорьях Гарца, раскопанное по современным научным стандартам.
Исследователи из Клаустальского технического университета изучат состав металла и происхождение янтаря, чтобы восстановить торговые пути и ремесленные связи древней Европы.
