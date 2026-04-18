Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 19 апреля

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 19 апреля?

Луна рассказывает

День негативной энергетики, которая с самого утра сделает людей раздражительными, нетерпимыми к чужому мнению, а в некоторых случаях и откровенно агрессивными. К счастью, же после обеда все утихомириться, а жизнь войдет в прежнее русло.

Луна рекомендует

Желательно быть внимательными к настроению окружающих — особенно близких — людей: возможно, они скрывают что-то очень важное, о чем необходимо с ними поговорить — это поможет достичь гармонии в отношениях.

Луна предостерегает

Необходимо избегать физических нагрузок — они могут стать причиной серьезных травм, которые на некоторое время усадят на на скамейку запасных. Время также неблагоприятно для любых финансовых операций, причем, касается это не только крупных и серьезных, но и незначительных трат.

