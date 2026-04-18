Турецкий куриный суп с овощами и вермишелью — рецепт уютного блюда
Суп с курицей, овощами и мелкой вермишелью, легкий, ароматный и насыщенный витаминами — идеальный вариант для вашего меню.
На странице Aytens Kitchen рассказали о рецепте приготовления — традиционного турецкого супа, который давно стал символом домашнего уюта. Его готовят, когда хочется не просто поесть, а согреться и восстановить силы. Секрет этого блюда в простых ингредиентах и насыщенном курином бульоне, который сочетается с овощами, специями и нежной вермишелью.
Ингредиенты
- Куриные бедра
- 3 шт.
- Вода
- 7 стаканов
- Масло
- 3 ст. л.
- Лук
- 1 шт.
- Морковь
- 2 шт.
- Красный перец
- 1 шт.
- Чеснок
- 1 зубчик
- Мука
- 2 ст. л.
- Куриный бульон (из отварного мяса)
-
- Вермишель
- ½ стакана
- Черный перец
- ½ ч. л.
- куркума
- ½ ч. л.
- Отварное куриное мясо (разобранное на кусочки)
-
- Петрушка (мелко нарезанная)
- 1 горсть
- Лимонный сок
- с ½ лимона
- Соль
-
Приготовление
Куриные бедра залейте водой и варите до готовности.
Достаньте мясо, остудите и разберите на волокна.
В кастрюле разогрейте растительное масло.
Добавьте нарезанный кубиками лук и обжарьте до мягкости.
Введите натертую морковь и обжарьте несколько минут.
Затем добавьте мелко нарезанный перец и чеснок, готовьте еще 1-2 мин.
Добавьте муку и слегка обжарьте, постоянно помешивая.
Процеженный куриный бульон постепенно влейте в кастрюлю, хорошо перемешайте, чтобы избежать комочков.
Добавьте черный перец, куркуму и соль.
Доведите до кипения.
Добавьте вермишель и куриное мясо.
Варите до мягкости вермишели.
Добавьте петрушку и лимонный сок.
Подавайте суп горячим.
Совет
Если суп получается слишком густым, добавьте немного горячей воды.
Соль и лимон регулируйте по своему вкусу.
Турецкий суп с курицей и вермишелью — больше, чем просто блюдо, это история о тепле, заботе и домашнем комфорте. Именно такие рецепты хочется готовить снова и снова — когда за окном прохладно или дождливо.