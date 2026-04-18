Рецепты
159
1 мин

Турецкий куриный суп с овощами и вермишелью — рецепт уютного блюда

Суп с курицей, овощами и мелкой вермишелью, легкий, ароматный и насыщенный витаминами — идеальный вариант для вашего меню.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
1 час. 30 мин.
60 ккал
Турецкий куриный суп с овощами и вермишелью tiktok.com/@aytens__kitchen

На странице Aytens Kitchen рассказали о рецепте приготовления — традиционного турецкого супа, который давно стал символом домашнего уюта. Его готовят, когда хочется не просто поесть, а согреться и восстановить силы. Секрет этого блюда в простых ингредиентах и насыщенном курином бульоне, который сочетается с овощами, специями и нежной вермишелью.

Ингредиенты

Куриные бедра
3 шт.
Вода
7 стаканов
Масло
3 ст. л.
Лук
1 шт.
Морковь
2 шт.
Красный перец
1 шт.
Чеснок
1 зубчик
Мука
2 ст. л.
Куриный бульон (из отварного мяса)
Вермишель
½ стакана
Черный перец
½ ч. л.
куркума
½ ч. л.
Отварное куриное мясо (разобранное на кусочки)
Петрушка (мелко нарезанная)
1 горсть
Лимонный сок
с ½ лимона
Соль

Приготовление

  1. Куриные бедра залейте водой и варите до готовности.

  2. Достаньте мясо, остудите и разберите на волокна.

  3. В кастрюле разогрейте растительное масло.

  4. Добавьте нарезанный кубиками лук и обжарьте до мягкости.

  5. Введите натертую морковь и обжарьте несколько минут.

  6. Затем добавьте мелко нарезанный перец и чеснок, готовьте еще 1-2 мин.

  7. Добавьте муку и слегка обжарьте, постоянно помешивая.

  8. Процеженный куриный бульон постепенно влейте в кастрюлю, хорошо перемешайте, чтобы избежать комочков.

  9. Добавьте черный перец, куркуму и соль.

  10. Доведите до кипения.

  11. Добавьте вермишель и куриное мясо.

  12. Варите до мягкости вермишели.

  13. Добавьте петрушку и лимонный сок.

  14. Подавайте суп горячим.

Совет

  • Если суп получается слишком густым, добавьте немного горячей воды.

  • Соль и лимон регулируйте по своему вкусу.

Турецкий суп с курицей и вермишелью — больше, чем просто блюдо, это история о тепле, заботе и домашнем комфорте. Именно такие рецепты хочется готовить снова и снова — когда за окном прохладно или дождливо.

