Турецкий куриный суп с овощами и вермишелью tiktok.com/@aytens__kitchen

На странице Aytens Kitchen рассказали о рецепте приготовления — традиционного турецкого супа, который давно стал символом домашнего уюта. Его готовят, когда хочется не просто поесть, а согреться и восстановить силы. Секрет этого блюда в простых ингредиентах и насыщенном курином бульоне, который сочетается с овощами, специями и нежной вермишелью.

Ингредиенты Куриные бедра 3 шт. Вода 7 стаканов Масло 3 ст. л. Лук 1 шт. Морковь 2 шт. Красный перец 1 шт. Чеснок 1 зубчик Мука 2 ст. л. Куриный бульон (из отварного мяса) Вермишель ½ стакана Черный перец ½ ч. л. куркума ½ ч. л. Отварное куриное мясо (разобранное на кусочки) Петрушка (мелко нарезанная) 1 горсть Лимонный сок с ½ лимона Соль

Приготовление

Куриные бедра залейте водой и варите до готовности. Достаньте мясо, остудите и разберите на волокна. В кастрюле разогрейте растительное масло. Добавьте нарезанный кубиками лук и обжарьте до мягкости. Введите натертую морковь и обжарьте несколько минут. Затем добавьте мелко нарезанный перец и чеснок, готовьте еще 1-2 мин. Добавьте муку и слегка обжарьте, постоянно помешивая. Процеженный куриный бульон постепенно влейте в кастрюлю, хорошо перемешайте, чтобы избежать комочков. Добавьте черный перец, куркуму и соль. Доведите до кипения. Добавьте вермишель и куриное мясо. Варите до мягкости вермишели. Добавьте петрушку и лимонный сок. Подавайте суп горячим.

Совет

Если суп получается слишком густым, добавьте немного горячей воды.

Соль и лимон регулируйте по своему вкусу.

Турецкий суп с курицей и вермишелью — больше, чем просто блюдо, это история о тепле, заботе и домашнем комфорте. Именно такие рецепты хочется готовить снова и снова — когда за окном прохладно или дождливо.