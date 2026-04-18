- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 177
- Час на прочитання
- 1 хв
Турецький курячий суп із овочами та вермішеллю — рецепт затишної страви
Суп із куркою, овочами та дрібною вермішеллю, легкий, ароматний та насичений вітамінами — ідеальний варіант для вашого меню.
На сторінці Aytens Kitchen розповіли про рецепт приготування — традиційного турецького супу, який давно став символом домашнього затишку. Його готують, коли хочеться не просто поїсти, а зігрітися та відновити сили. Секрет цієї страви у простих інгредієнтах і насиченому курячому бульйоні, який поєднується з овочами, спеціями та ніжною вермішеллю.
Інгредієнти
- Курячі стегна
- 3 шт.
- Вода
- 7 склянок
- Олія
- 3 ст. л
- Цибуля
- 1 шт.
- Морква
- 2 шт.
- Червоний перець
- 1 шт.
- Часник
- 1 зубчик
- Борошно
- 2 ст. л
- Курячий бульйон (з відвареного м’яса)
-
- Вермішель
- ½ склянки
- Чорний перець
- ½ ч. л
- Куркума
- ½ ч. л
- Відварене куряче м’ясо (розібране на шматочки)
-
- Петрушка (дрібно нарізана)
- 1 жменя
- Лимонний сік
- з ½ лимона
- Сіль
-
Приготування
Курячі стегна залийте водою та варіть до готовності.
Дістаньте м’ясо, остудіть і розберіть на волокна.
У каструлі розігрійте олію.
Додайте нарізану кубиками цибулю та обсмажте до м’якості.
Введіть натерту моркву та обсмажте кілька хвилин.
Потім додайте дрібно нарізаний перець і часник, готуйте ще 1–2 хв.
Додайте борошно та злегка обсмажте, постійно помішуйте.
Проціджений курячий бульйон поступово влийте у каструлю, добре перемішайте, щоб уникнути грудочок.
Додайте чорний перець, куркуму та сіль.
Доведіть до кипіння.
Додайте вермішель і куряче м’ясо.
Варіть до м’якості вермішелі.
Додайте петрушку та лимонний сік.
Подавайте суп гарячим.
Порада
Якщо суп виходить занадто густим, додайте трохи гарячої води.
Сіль і лимон регулюйте на свій смак.
Турецький суп із куркою та вермішеллю — більше, ніж просто страва, це історія про тепло, турботу та домашній комфорт. Саме такі рецепти хочеться готувати знову й знову — коли за вікном прохолодно чи дощить.