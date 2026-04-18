Турецький курячий суп із овочами та вермішеллю tiktok.com/@aytens__kitchen

На сторінці Aytens Kitchen розповіли про рецепт приготування — традиційного турецького супу, який давно став символом домашнього затишку. Його готують, коли хочеться не просто поїсти, а зігрітися та відновити сили. Секрет цієї страви у простих інгредієнтах і насиченому курячому бульйоні, який поєднується з овочами, спеціями та ніжною вермішеллю.

Інгредієнти Курячі стегна 3 шт. Вода 7 склянок Олія 3 ст. л Цибуля 1 шт. Морква 2 шт. Червоний перець 1 шт. Часник 1 зубчик Борошно 2 ст. л Курячий бульйон (з відвареного м’яса) Вермішель ½ склянки Чорний перець ½ ч. л Куркума ½ ч. л Відварене куряче м’ясо (розібране на шматочки) Петрушка (дрібно нарізана) 1 жменя Лимонний сік з ½ лимона Сіль

Приготування

Курячі стегна залийте водою та варіть до готовності. Дістаньте м’ясо, остудіть і розберіть на волокна. У каструлі розігрійте олію. Додайте нарізану кубиками цибулю та обсмажте до м’якості. Введіть натерту моркву та обсмажте кілька хвилин. Потім додайте дрібно нарізаний перець і часник, готуйте ще 1–2 хв. Додайте борошно та злегка обсмажте, постійно помішуйте. Проціджений курячий бульйон поступово влийте у каструлю, добре перемішайте, щоб уникнути грудочок. Додайте чорний перець, куркуму та сіль. Доведіть до кипіння. Додайте вермішель і куряче м’ясо. Варіть до м’якості вермішелі. Додайте петрушку та лимонний сік. Подавайте суп гарячим.

Порада

Якщо суп виходить занадто густим, додайте трохи гарячої води.

Сіль і лимон регулюйте на свій смак.

Турецький суп із куркою та вермішеллю — більше, ніж просто страва, це історія про тепло, турботу та домашній комфорт. Саме такі рецепти хочеться готувати знову й знову — коли за вікном прохолодно чи дощить.