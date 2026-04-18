Турецький курячий суп із овочами та вермішеллю — рецепт затишної страви

Суп із куркою, овочами та дрібною вермішеллю, легкий, ароматний та насичений вітамінами — ідеальний варіант для вашого меню.

Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
60 ккал
Турецький курячий суп із овочами та вермішеллю tiktok.com/@aytens__kitchen

На сторінці Aytens Kitchen розповіли про рецепт приготування — традиційного турецького супу, який давно став символом домашнього затишку. Його готують, коли хочеться не просто поїсти, а зігрітися та відновити сили. Секрет цієї страви у простих інгредієнтах і насиченому курячому бульйоні, який поєднується з овочами, спеціями та ніжною вермішеллю.

Інгредієнти

Курячі стегна
3 шт.
Вода
7 склянок
Олія
3 ст. л
Цибуля
1 шт.
Морква
2 шт.
Червоний перець
1 шт.
Часник
1 зубчик
Борошно
2 ст. л
Курячий бульйон (з відвареного м’яса)
Вермішель
½ склянки
Чорний перець
½ ч. л
Куркума
½ ч. л
Відварене куряче м’ясо (розібране на шматочки)
Петрушка (дрібно нарізана)
1 жменя
Лимонний сік
з ½ лимона
Сіль

Приготування

  1. Курячі стегна залийте водою та варіть до готовності.

  2. Дістаньте м’ясо, остудіть і розберіть на волокна.

  3. У каструлі розігрійте олію.

  4. Додайте нарізану кубиками цибулю та обсмажте до м’якості.

  5. Введіть натерту моркву та обсмажте кілька хвилин.

  6. Потім додайте дрібно нарізаний перець і часник, готуйте ще 1–2 хв.

  7. Додайте борошно та злегка обсмажте, постійно помішуйте.

  8. Проціджений курячий бульйон поступово влийте у каструлю, добре перемішайте, щоб уникнути грудочок.

  9. Додайте чорний перець, куркуму та сіль.

  10. Доведіть до кипіння.

  11. Додайте вермішель і куряче м’ясо.

  12. Варіть до м’якості вермішелі.

  13. Додайте петрушку та лимонний сік.

  14. Подавайте суп гарячим.

Порада

  • Якщо суп виходить занадто густим, додайте трохи гарячої води.

  • Сіль і лимон регулюйте на свій смак.

Турецький суп із куркою та вермішеллю — більше, ніж просто страва, це історія про тепло, турботу та домашній комфорт. Саме такі рецепти хочеться готувати знову й знову — коли за вікном прохолодно чи дощить.

