"Шахтер" объявил о трансфере 17-летнего бразильского таланта

Бруниньо подписал с "горняками" контракт на три года.

Бруниньо / © ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" договорился с бразильским "Атлетико Паранаэнсе" о переходе 17-летнего вингера Бруниньо.

Как сообщается на официальном сайте "горняков", с бразильцем подписан контракт на три года. Футболист официально присоединится к команде по достижении совершеннолетия в августе 2026 года.

Ранее авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что за трансфер Бруниньо "оранжево-черные" заплатят 12 миллионов евро.

Бруниньо (Бруно Брага Рамос) — воспитанник академии "Атлетико Паранаэнсе", за юношеские и молодежные команды которого выступал с 2021 года.

В январе 2026-го дебютировал за взрослую команду, в составе которой провел 16 матчей (6 игр в бразильской Серии А, 10 игр в чемпионате штата Паранаэнсе) и забил 4 гола.

28 марта 2026 года дебютировал за молодежную сборную Бразилии U-20 и в первом же матче отличился 2 голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" разошелся боевой ничьей с "АЗ Алкмаром" и вышел в полуфинал Лиги конференций.

