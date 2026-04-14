ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1499
Время на прочтение
2 мин

Как норвежцы отапливают дома без теплого пола и сохраняют тепло даже при -30°C

Подготовку к зиме в идеале начинают еще в теплое время года — именно тогда стоит позаботиться о том, чтобы в доме сохранялось стабильное тепло даже в сильные морозы.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Эффективное отопление частного дома

© pexels.com

Недаром говорят: «готовь сани летом», ведь вопрос энергоэффективного отопления напрямую влияет на комфорт и расходы зимой.

В странах Скандинавии подходы к утеплению жилья существенно разнятся. В Швеции, например, популярность приобрела технология теплого пола, которую интегрируют непосредственно в бетонную фундаментную плиту, превращая ее в элемент системы отопления.

В Норвегии же подобное решение не стало основным стандартом строительства. Хотя теплый пол там используется, в большинстве частных домов предпочтение отдается традиционным радиаторным системам.

Причина в другой философии отопления. Если шведский подход предполагает нагрев конструкций дома, то норвежский — максимальное удержание тепла внутри и недопущение промерзания здания. Результат похож только на первый взгляд, но с точки зрения энергоэффективности разница существенная.

Как в Норвегии строят теплые и энергоэффективные дома

В Норвегии активно применяются стандарты энергоэффективного строительства EMS, где ключевым принципом является усиленная теплоизоляция всех конструкций.

Фундамент жилых домов здесь утепляют комплексно — сразу с двух сторон, внешней и внутренней, чтобы полностью перекрыть возможные теплопотери.

Среди характерных особенностей норвежского подхода:

  • использование экструдированного утеплителя толщиной от 100 мм и более, что вдвое превышает распространенные стандарты во многих других странах;

  • проектирование систем отопления с большим запасом мощности — до 200%, что позволяет поддерживать стабильное тепло даже в периоды экстремальных морозов;

  • минимизация теплопотерь через пол благодаря многослойной теплоизоляции фундамента.

В результате тепло в доме становится не следствием постоянного «подогрева», а результатом грамотной теплоизоляции еще на этапе строительства.

Именно поэтому в Норвегии о комфортной температуре в доме думают не тогда, когда приходят холода, а гораздо раньше — во время проектирования дома. И правильно утепленный фундамент позволяет получить эффект теплого пола без сложных систем труб или электрических кабелей, в то же время существенно уменьшая затраты на отопление.

Дата публикации
Количество просмотров
1499
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie