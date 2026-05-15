Верховен зіткнеться не лише з ударами на ринзі: як Усик ментально "нокаутує" суперників ще до бою

Усик - Верховен / © Associated Press

За тиждень до бою Олександра Усика та Ріко Верховена, який 23 травня в Україні транслюватиме Київстар ТБ, ТСН.ua розповідає про особливості психологічної гри українського чемпіона, яка розпочинається ще задовго до виходу на ринг.

Український боксер на відміну від суперників поводиться завжди виважено і спокійно, коли його намагаються спровокувати. Усик може відповідати дивною фразою там, де від нього чекають агресії, або танцювати чи жартувати. І саме це часто виглядає сильніше за будь-який trash talk, бо він не намагається довести, що він страшний. Українець поводиться так, ніби вже знає щось, чого не знає його суперник.

Сміх замість злості

Один із найпоказовіших епізодів стався перед реваншем Усика з Даніелем Дюбуа. Під час битви поглядів Дюбуа штовхнув українця. У класичному боксерському сценарії після цього могли початися штовханина, крики, відповідь агресією, але тоді Усик відреагував сміхом.

Аналітики The Guardian описали цей момент як частину психологічного протистояння. Дюбуа спробував показати жорсткість, а Усик після першої реакції просто розсміявся. Сам Дюбуа потім заявляв, що «mind games» українця на нього не подіють, але вже потреба це пояснювати вже показувала, що насправді подіяли.

У цьому і є фішка Усика, він не відповідає дзеркально, якщо суперник приносить агресію. Якщо суперник хоче хаосу — Усик демонструє спокій. Якщо суперник хоче зіткнення характерів — Усик відмовляється грати саме в цю гру.

Олександр часто не «тисне» першим. Він дозволяє супернику самому витрачати енергію: злитися, доводити, перебільшувати, провокувати, а сам у цей момент залишається зовні спокійним і цим ще більше дратує опонента.

Він не лякає — він збиває сценарій

Багато боксерів будують психологічний тиск на передбачуваній агресії: «Я тебе знищу», «Я тебе нокаутую», «Ти не витримаєш». У випадку з Усиком, експерти сходяться на думці, що він ніби навмисно ламає цей шаблон.

Перед реваншем Усик — Ф’юрі у грудні 2024 року боксери провели дуже довгу дуель поглядів — понад 10 хвилин. Експертка з мови тіла Джуді Джеймс у коментарі BetUK заявила, що саме Усик мав психологічну перевагу. Вона описала його як «нерухомого і міцного», з «фізичною і ментальною стійкістю» та «спокійною рішучістю».

«Усик виграв десятихвилинний бій на підкорення», — підсумувала Джуді Джеймс.

Ф’юрі роками вважали майстром психологічного тиску. Він провокує, змінює ролі, говорить багато й часто змушує суперників грати в його гру. Але саме Усик став тим суперником, який не розсипався під цим тиском, ну і в результаті зміг перемогти британця двічі.

Мозок тренують так само, як тіло

Усикова психологія — це не лише характер. Його команда багато працює над когнітивною підготовкою, реакцією, концентрацією, здатністю ухвалювати рішення втомленим.

У його підготовці є вправи на швидкість, реакцію, непередбачувані стимули, а також елементи, які допомагають поєднувати фізичне навантаження з когнітивною роботою.

Окремо спортивний фізіолог Усика Якуб Хицький пояснював, що команда створює «оптимальне психологічне середовище для когнітивної вправи» — наприклад, поєднує роботу на air bike із завданнями на пам’ять.

Простіше кажучи, Усика вчать не просто бити, рухатися і витримувати темп. Його вчать думати під навантаженням, а це саме те, що потрібно в рингу, коли суперник тисне, зал реве, серце б’ється швидше, а одна помилка може коштувати чемпіонських поясів.

Усик нокаутує суперників «до бою» не в буквальному сенсі. Він не ламає їх одним поглядом і не змушує боятися. Його психологічна сила тонша. Він створює відчуття, що його неможливо прочитати.

Перед боєм він може бути веселим і дивним, а у рингу — холодним і точним. Ці різні стани не суперечать одне одному, вони створюють образ людини, яку складно вмістити в одну просту роль.

Психологія без крику

У спорті давно відомо, що ментальна підготовка — це частина результату, а не «додаток» до фізики. Американська психологічна асоціація пояснює, що спортивні психологи працюють із принципами, які допомагають спортсменам досягати пікової продуктивності, зокрема через фокус, саморегуляцію і психологічні навички.

Окремі дослідження передстартових рутин показують, що системні дії й думки перед змаганням можуть допомагати спортсменам краще концентруватися і стабільніше діяти під тиском.

Усик у цьому сенсі цікавий тим, що його ментальна сила не виглядає «пафосно». Він не говорить довгі мотиваційні промови, не розганяє себе ненавистю та не будує весь образ на домінуванні.

Як зазнчачають експерти з DAZN, головна перевага українця над багатьма суперниками — це контроль:

Контроль емоцій.

Контроль темпу.

Контроль дистанції.

Контроль власної ролі в шоу.

І, можливо, саме тому суперники так часто починають грати в його гру, навіть коли думають, що нав’язують свою.

Новий тест — Верховен

Бій проти Ріко Верховена додає цій темі ще один вимір. Верховен — легенда кікбоксингу, спортсмен із величезним досвідом великих арен і тиску. У розмові перед боєм він наголошував, що звик до «великих вогнів» і не збирається ламатися під тиском зустрічі з Усиком. І це робить психологічну інтригу ще цікавішою.

Нагадаємо, що бій Олескандр Усик — Ріко Верховен відбудеться 23 травня 2026 року в Єгипті біля пірамід Гізи. В Україні офіційним транслятором поєдинку стала платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Вона покаже повний вечір боксу, а також додатковий контент напередодні: пресконференцію 21 травня та зважування 22 травня.

