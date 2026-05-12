Бортпровідники назвали найбрудніше місце в літаку: пасажирам радять його уникати

Бортпровідники зізналися, що під час польотів самі уникають деяких частин салону літака. Найбільше зауважень у членів екіпажу викликає кишеня на спинці сидіння, куди пасажири часто складають не лише особисті речі, а й сміття.

Про це повідомляє Travel + Leisure, яке поспілкувалося з кількома бортпровідниками американських авіакомпаній.

За словами стюардеси Даніель з Атланти, яка працює у сфері вже вісім років, кишені на спинках сидінь є одними з найбрудніших місць у літаку.

Вона розповіла, що за роки роботи бачила, як пасажири залишали там використані серветки, недоїдену їжу, обгортки та навіть брудні підгузки. При цьому, за її словами, під час короткого прибирання між рейсами ці місця не завжди проходять повноцінну дезінфекцію.

«Прибиральники перевіряють його на наявність сміття, яке не збирають бортпровідники, але вони не витирають його, якщо немає очевидного розливу», — пояснила вона.

Саме тому члени екіпажу радять пасажирам не класти до кишень телефони, навушники, документи чи інші особисті речі. Якщо ж скористатися ними все-таки потрібно, бортпровідники рекомендують спочатку протерти поверхню дезінфікувальною серветкою.

Ще одним небажаним місцем у літаку працівники авіації називають сидіння біля туалету. Колишня стюардеса Кетрін зазначила, що поруч із санвузлом зазвичай шумно через постійні черги пасажирів, а після кількох годин польоту в цій частині салону можуть з’являтися неприємні запахи.

Окремо бортпровідники застерігають пасажирів не заходити до туалету літака босоніж або лише у шкарпетках. За словами Даніель, рідина на підлозі в туалеті — це не завжди вода.

Водночас не всі члени екіпажу повністю відмовляються від використання кишень на спинках сидінь. Деякі з них користуються ними після оброблення дезінфікувальними серветками або кладуть туди лише пляшку з водою.

Так, бортпровідниця та авторка контенту Еліза Полл розповіла, що іноді використовує кишені із прозорої сітки, якщо вони мають чистий вигляд. А Кетрін зазначила, що перед використанням завжди протирає їх серветками з дезінфікувальним засобом.

