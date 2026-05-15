Мерц неожиданно позвонил Трампу: о чем говорили

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он состоялся после нескольких недель напряженности, которую вызвала критика главой немецкого правительства американской политики на Ближнем Востоке.

В своей заметке в сети X Фридрих Мерц назвал разговор с Трампом «хорошим».

«У меня состоялся хороший телефонный разговор с Дональдом Трампом после его возвращения из Китая», — сообщил канцлер Германии.

При этом он добавил, что «Соединенные Штаты и Германия являются надежными партнерами в рамках сильного НАТО».

По словам Мерца, стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана, войну в Украине и вопросы, связанные с НАТО.

По Ирану, как уверяет немецкий канцлер, позиции Берлина и Вашингтона совпадают: Тегеран должен вернуться за стол переговоров, не должен получить ядерное оружие, а Ормузский пролив необходимо разблокировать.

«Мы также обсудили мирное решение в Украине и скоординировали наши позиции, учитывая саммит НАТО в Анкаре 7 и 8 июля», — объявил Мерц.

Как сообщает DW, во время телефонного разговора Трамп находился на борту самолета, возвращаясь с визита в Китай.

В Берлине телефонный разговор восприняли как сигнал к нормализации отношений и подтверждение того, что Вашингтон не намерен доводить разногласия до серьезного конфликта, сохраняя заинтересованность в конструктивном сотрудничестве с Германией.

Отношения Германии и США — что известно

Напряженность между союзниками обострилась в конце апреля, когда Мерц раскритиковал действия США, заявив, что «американцы не имеют стратегии» в иранской войне, и что Тегеран «унижает» ведущую мировую державу.

Трамп тогда резко ответил, заявив, что канцлер «не понимает, о чем говорит», а также намекнул на недостаточную поддержку со стороны Германии и других партнеров НАТО.

В начале мая американский лидер объявил о выводе нескольких тысяч военнослужащих США из Германии.

